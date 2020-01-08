ماني يشكر نادي الجونة

نشر الحساب الرسمي لنادي الجونة الزي الخاص به موقع من ساديو ماني الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2019.

ساديو ماني النادي : ليفربول الجونة

وتوجه ماني بالشكر لنادي الجونة، إذ وقع على الزي الخاص بالفريق وكتب "شكرا لكم على المساعدة".

ونشر الجونة صورة القميص الذي تم تخصيصه باسم ماني أثناء حضوره للحفل الذي أقيم بمدينة الغردقة.

وكتب حساب الجونة "نسعد بمساعدتك دائما، ومبروك الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019".

Always a pleasure to help you Mané!🥰 And congrats on winning the best African player of the year🥳👏🏼 نسعد بمساعدتك دائماً و مبروك الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٩ pic.twitter.com/Z2Q5GelGpw — El Gouna FC (@GounaFC) January 8, 2020

وكان من المفترض أن يخوض ماني مرانه على ملعب الجونة أمس الثلاثاء، لكن تأخر وصوله حال دون ذلك.

وتوج ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 في الحفل الذي أقيم بسهل حشيش بمدينة الغردقة.

ويستعد ماني بعد العودة إلى ليفربول للمواجهة المنتظرة أمام توتنام يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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