مدافع ليفربول: سنحصد المزيد من الألقاب إذا كررنا ما فعلناه في 2019

يرى ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول أن تكرار ما فعله الريدز في 2019 سيضمن للفريق حصد المزيد من الألقاب في 2020.

ليفربول توج العام الماضي بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ويتصدر الفريق ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، كما تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، وأيضاً وصل للجولة الرابعة من كأس إنجلترا.

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هدفنا في 2020 هو الحفاظ على الزخم ومحاولة تكرار ما حدث في 2019".

وأضاف "أعتقد إذا فعلنا هذا، سنحصد المزيد من الألقاب. في الدوري إذا نجحنا في تحقيق ما فعلناه في النصف الأول، سنكون الأبطال بحلول مايو".

وأردف "لكي يكون عام 2020 مثالياً بالنسبة لنا، علينا الفوز بأكبر عدد ممكن من الجوائز".

رحلة ترينت مع ليفربول، شهدت علامة بارزة عندما أصبح رابع أصغر لاعب يخوض 100 مباراة مع الفريق.

وأوضح صاحب الـ21 عاما "كنت فخوراً بهذا للغاية. دائما ما كنت أرغب في تحقيق هذا الإنجاز. الكثيرون لا يمكنهم تحقيق هذا الإنجاز في سن صغير. هذا رقم يجعلني أشعر بالفخر الشديد أنا وعائلتي".

واتم "كانت هناك الكثير من اللحظات الكبيرة خلال الـ100 مباراة بجانب العديد من الدروس التي تعلمتها. أتمنى أن استمر في المشاركة وخوض المئات من المباريات مع ليفربول".

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