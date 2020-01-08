مدرب المصري لـ في الجول: مسعود حامي العرين.. تير شتيجن وأليسون وإيدرسون يخطئون أيضا

قال مصطفى كمال مدرب حراس المصري إن أكبر حراس العالم مثل أليسون بيكر حارس ليفربول وإيدرسون حارس مانشستر سيتي ومارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة يخطئون، مشيرا إلى أن أحمد مسعود حارس المصري هو حامي عرين الفريق الأول. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح كمال: "أحمد مسعود حارس ممتاز ومن أفضل حراس المرمى في الدوري، الخطأ وارد لأي لاعب في الملعب، بدليل إحصائية التمريرات الخاطئة للاعبي الوسط وجميع المراكز".

وأضاف "مسعود لم يتهاون مع الكرة في هدف الإنتاج الحربي، لا نعتبر ذلك استهتارا، لكنه قرار خاطئ أو تردد تسبب في قراءة المنافس لقراره، الحارس من أفضل الحراس الذين يجيدون اللعب بالقدم".

وواصل "الخطأ وارد في كرة القدم أو في أي مهنة، وأكبر حراس العالم يخطئ في مثل هذه الكرات، شاهدنا أليسون وإيدرسون وكلاوديو برافو وتير شتيجن وآخرين يخطئون، سنعمل على تصحيح أخطاء الحراس، وتلك مهمتنا للحفاظ على قوة هذا المركز الهام".

وأكمل "مسعود ظهر بمستوى رائع في المباريات الأخيرة بالدوري والكونفدرالية، وكانت له عدد من التصديات التي رجحت كفة الفريق ونال عليه إشادة الجميع، وحينما يخطئ لن نذبحه، بل سنسانده وندعمه ونساعده على اتخاذ القرار الأمثل في مثل هذه المواقف، هو حامي العرين وعنصر هام في تشكيل الفريق".

وتابع "سنطوي صفحة الإنتاج، أمامنا مباريات هامة قادمة، سيواصل مسعود العمل والاجتهاد لحماية شباكه وخدمة الفريق، لأننا نتطلع سويا لتحقيق أفضل النتائج للنادي".

وأتم "المصري يمتلك حراس جيدين بجانب مسعود، أحمد عبد الفتاح حصل على فرصة للمشاركة في بعض المباريات وظهر بشكل جيد والصاعد محمد شحاتة سيكون مستقبل حراس المصري، علاوة على باقي حراس قطاع الناشئين الذين يتدربون مع الفريق الأول".

وتقدم الإنتاج الحربي بهدف بعد خطأ من أحمد مسعود حارس المصري، في مواجهة الفريقين بالجولة الـ12 من الدوري يوم الثلاثاء، قبل أن يتعادل محمود وادي وينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية يوم الأحد.

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