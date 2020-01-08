رغم الفوز في أولد ترافورد.. جوارديولا: لم نحسم التأهل للنهائي بعد

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه لم يضمن التأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين رغم فوزه في ملعب منافسه مانشستر يونايتد 3-1 في ذهاب نصف النهائي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الدقائق الأولى من المباراة كانت صعبة، ولكن بعد ذلك سجلنا هدفا رائعا ولعبنا بشكل جيد".

وأضاف "قدمنا مباراة رائعة بالفعل مع الكثير من التمريرات من الخلف".

وواصل "في الشوط الثاني، تغير شكل يونايتد، وكافحنا أمامهم للحفاظ على الكرة، لكن النتيجة جيدة جدا بالنسبة لنا".

وأوضح المدرب الإسباني "كنا نعلم صعوبة مراقبة ماركوس راشفورد لأنه سريع للغاية، لكن ذلك كان هدفنا في اللقاء".

وأكمل "في المباراة الأخيرة لم نتمكن من العودة عند خسارة الكرة، لكن في هذه المباراة فعلنا ذلك بشكل أفضل".

وأردف "بشكل عام الأداء كان رائعا والنتيجة رائعة بالنسبة لنا، حين تذهب إلى أولد ترافورد وتفوز يجب أن تكون راض عن ذلك".

وشدد "لم نحسم التأهل بعد، شاهدنا ما فعله يونايتد الموسم الماضي في دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، بإمكانهم القيام بالكثير".

وتابع "لدينا مباراة أخرى في الإياب، وسنرى ما سيحدث".

واختتم "حققنا نتيجة جيدة، لكننا نأمل في الظهور بشكل جيد أيضاً في مباراة الإياب أمام جماهيرنا والتمكن من الوصول إلى النهائي".

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