عبد ربه: ماني استحق جائزة الأفضل في إفريقيا.. لا يوجد لاعب في مصر يساوي 4 ملايين جنيه

تحدث حسني عبد ربه في جوانب عديدة تخص فوز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي، والمشاكل الإدارية التي يعانيها نادي الإسماعيلي، وسبب تراجع نتائج الفريق بشدة هذا الموسم والقيمة السوقية للاعبين المصريين.

قال عبد ربه خلال استضافته ببرنامج اللعيب: "ماني من أفضل اللاعبين على مستوى العالم فنيا، صلاح كان يستحق الجائزة في العامين الماضيين، ولكن لن يبقى أي لاعب على القمة دائما، ومستوى صلاح لم يعد مثلما كان عليه منذ عامين".

وأضاف قائد الإسماعيلي السابق "ماني عال فنيا، ويخدم فريقه مهاريا وجماعيا أفضل من صلاح، أتحدث في الفنيات بعيدا عن الحب والعواطف، لذا ساديو يستحق الجائزة لمجهوده مع المنتخب السنغالي، ومساهمته في تأهله لنهائي كأس الأمم وكان قريبا من الحصول على اللقب، ووصل مع ليفربول لأعلى مستوى وحقق معه بطولات".

وشدد أفضل لاعب في كأس الأمم 2008 "كنا نتمنى فوز صلاح بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي، إلا أنه كان ينقصه بطولة كأس الأمم، إذا فاز بها، ربما لنال جائزة أفضل لاعب في العالم".

وانتقل في سياق آخر، قائلا: "طارق حامد بات أكثر ثقلا في الملعب، واكتسب خبرات عديدة في السنوات الأخيرة بشأن كيفية التحكم في سير المباريات والتحدث مع زملائه وبات من القوام الأساسي للزمالك والمنتخب".

وتابع "نصيحتي لطارق، أنه يحتاج لتطوير أدائه، ولابد من الهدوء وضبط التحركات، ولا يجوز أن يتمركز قريبا من قلبي الدفاع بل التقدم نسبيا للأمام، والمساهمة هجوميا وتحسين دقة التسديد، كذلك عليه التقليل من التدخلات العنيفة، فهي تأخذ من رصيده جماهيريا، لقد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة للزمالك".

في سياق آخر، انتقد حسني عبد ربه إدارة ولاعبي الإسماعيلي، قائلا "من المدير الرياضي للنادي؟ من يختار الصفقات؟ النادي يسير بالبركة، وهناك من يديره من خلف ظهر رئيس النادي لمصالحه المالية، والنتائج لا تليق في أول 12 جولة، هل حل المشكلة في كثرة تغيير المدربين؟ لا أستبعد أن يرحل المدرب الجديد بعد 3 أيام".

وأشار "الإدارة السبب في أزمة باهر المحمدي، فهي تدفع من حين لآخر أي لاعب بالتصريح برغبته في الرحيل، وهناك لاعبون لم يحققوا شيئا للنادي ويبدون غضبا عند استبدالهم".

وشدد عبد ربه "اللاعبون يتحملون أيضا المسؤولية، ولكن أعذرهم، هذه إمكانياتهم، لكنهم لا يؤدون بروح، كرة القدم تحولت في مصر إلى تجارة منذ تجربة بيراميدز".

واستطرد "حسين الشحات أو أي لاعب في مصر لا يساوي أكثر من 4 ملايين جنيه، ماذا فعل الشحات ليستحق أكثر من ذلك؟ ومحمد عواد كذلك.. ماذا حقق؟".

وأتم حسني عبد ربه تصريحاته "إدارة الإسماعيلي ترسل خطابات للأمن تطالبه بمنع دخول الجماهير حتى لا تتعرض للسباب في المدرجات، إذا كنت أريد تدمير الفريق أو الهبوط به، لما فعلت ذلك، فالمرحلة الحالية يجب أن يقف الجميع خلف الفريق".

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