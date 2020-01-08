سكاي: بعد لوكاكو وسانشيز.. إنتر يتفاوض لضم أشلي يونج

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 00:43

كتب : Filgoal Team

أشلي يونج - هندرسون - ليفربول - مانشستر يونايتد

بدأ إنتر الإيطالي التفاوض مع مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات أشلي يونج.

ويسعى إنتر وفقا لشبكة سكاي الإيطالية ضم الظهير الإنجليزي لمدة موسم ونصف.

ويتواصل التعاون بين إدارة الناديين إذ أبرم إنتر عدة تعاقدات في مطلع الموسم وضم كل من روميلو لوكاكو وأليسكيس سانشيز من صفوف الشياطين الحمر.

أخبار متعلقة

رئيس إنتر يتحدث عن إمكانية ضم إريكسن كونتي يتخطى عقبة جاتوزو.. إنتر يضرب نابولي بثلاثية ويستعيد الصدارة رونالدو: فوز يوفنتوس أهم من الـ"هاتريك".. وأتمنى خسارة إنتر تقرير دنماركي: السباق حُسم.. إريكسن إلى إنتر

ووفقا للصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" فأن أنطونيو كونتي المدير الفني يرغب بشدة في ضم لاعب أستون فيلا الأسبق.

اللاعب البالغ 34 عاما خاض الموسم الحالي 18 مباراة سجل هدفا وصنع آخر، ويلعب لمانشستر يونايتد منذ موسم 2011-12.

ويشغل يونج مركز الظهير الأيسر والأيمن وهو ما يعد صداعا في رأس المدير الفني الإيطالي على المستوى الدفاعي والهجومي.

وارتبط ماتيو دراميان مدافع مانشستر يونايتد السابق وبارما الحالي بالانضمام لإنتر وكذلك الإسباني ماركوس ألونسو من تشيلسي.

طالع أيضا

ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

حكيمي أفضل لاعب شاب في إفريقيا

بلايلي أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية

صلاح يقود تشكيل إفريقيا المثالي لعام 2019

الجزائر أفضل منتخب في إفريقيا وهدف محرز الأجمل

بيراميدز يزيد أوجاع الإسماعيلي في الدوري

إنتر مانشستر يونايتد آشلي يونج

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 2 ساعة | المحترفون
سكاي: بعد لوكاكو وسانشيز.. إنتر يتفاوض لضم أشلي يونج 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2020 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري وريال مدريد 2 ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - استمرار غياب الشحات وضم كهربا.. فايلر يضم 21 لاعبا لمواجهة بلاتينيوم 2 ساعة | الدوري المصري
السلحدار: الإسماعيلي حقق طفرة في 9 مباريات تحت قيادتي 2 ساعة | الدوري المصري
سيتي يُدمر يونايتد الساذج بثلاثية في 22 دقيقة 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك