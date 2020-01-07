جوائز كاف - صلاح ثاني أفضل لاعب في إفريقيا بـ30% من الأصوات

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 23:18

كتب : نادر عيد

محمد صلاح - ليفربول

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عدد الأصوات التي حصل عليها أول 3 لاعبين في جائزة أفضل لاعب التي توج بها يوم الثلاثاء ساديو ماني نجم السنغال وليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وأعلن كاف عبر موقعه الرسمي أن ماني (27 عاما) حصل على 477 صوتا (44%).

بينما جاء زميله في ليفربول، محمد صلاح نجم مصر، ثانيا بـ325 صوتا (30%).

أخبار متعلقة

الحاجي ضيوف لـ في الجول: لا أتقبل غياب صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا ماني: وعدت أهلي بالفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا المنياوي لـ في الجول: لا نستحق الهزيمة أمام بيراميدز.. وهذه احتياجاتنا في سوق الانتقالات الشتوية جوائز كاف - مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد في إفريقيا

وفي المركز الثالث رياض محرز نجم مانشستر سيتي والجزائر بـ267 صوتا (26%).

وصوت لاختيار اللاعب الأفضل لجنة خبراء تابعة لكاف إضافة إلى مدربي وقادة كل منتخبات قارة إفريقيا.

وبات ماني ثاني سنغالي يفوز بالجائزة بعد الحاج ضيوف الذي توج بها في 2001 و2002.

واقتنص ماني الجائزة من نجمين هيمنا عليها في آخر 3 سنوات، ففي 2016 كان محرز الأفضل، وفي العامين الماضيين لم ينازع أحد صلاح على اللقب.

وتسلم نجم ليفربول الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وسط غياب لصلاح ومحرز عن حفل كاف الذي استضافته منطقة سهل حشيش بالغردقة.

طالع أيضا

ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

حكيمي أفضل لاعب شاب في إفريقيا

بلايلي أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية

صلاح يقود تشكيل إفريقيا المثالي لعام 2019

الجزائر أفضل منتخب في إفريقيا وهدف محرز الأجمل

بيراميدز يزيد أوجاع الإسماعيلي في الدوري

محمد صلاح ساديو ماني

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشاتشيتش: ما تدرب عليه اللاعبون ساهم في الفوز على الإسماعيلي 11 دقيقة | الدوري المصري
حلم طوكيو - طائرة.. رجال مصر يتفوقون في الافتتاح على الجزائر 25 دقيقة | رياضات أخرى
جوائز كاف - صلاح ثاني أفضل لاعب في إفريقيا بـ30% من الأصوات 25 دقيقة | إفريقيا
الحاجي ضيوف لـ في الجول: لا أتقبل غياب صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا 27 دقيقة | إفريقيا
ماني: وعدت أهلي بالفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 39 دقيقة | إفريقيا
المنياوي لـ في الجول: لا نستحق الهزيمة أمام بيراميدز.. وهذه احتياجاتنا في سوق الانتقالات الشتوية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك