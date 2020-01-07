جوائز كاف - صلاح ثاني أفضل لاعب في إفريقيا بـ30% من الأصوات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عدد الأصوات التي حصل عليها أول 3 لاعبين في جائزة أفضل لاعب التي توج بها يوم الثلاثاء ساديو ماني نجم السنغال وليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأعلن كاف عبر موقعه الرسمي أن ماني (27 عاما) حصل على 477 صوتا (44%).

بينما جاء زميله في ليفربول، محمد صلاح نجم مصر، ثانيا بـ325 صوتا (30%).

وفي المركز الثالث رياض محرز نجم مانشستر سيتي والجزائر بـ267 صوتا (26%).

وصوت لاختيار اللاعب الأفضل لجنة خبراء تابعة لكاف إضافة إلى مدربي وقادة كل منتخبات قارة إفريقيا.

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وبات ماني ثاني سنغالي يفوز بالجائزة بعد الحاج ضيوف الذي توج بها في 2001 و2002.

واقتنص ماني الجائزة من نجمين هيمنا عليها في آخر 3 سنوات، ففي 2016 كان محرز الأفضل، وفي العامين الماضيين لم ينازع أحد صلاح على اللقب.

وتسلم نجم ليفربول الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وسط غياب لصلاح ومحرز عن حفل كاف الذي استضافته منطقة سهل حشيش بالغردقة.





























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