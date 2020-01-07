الحاجي ضيوف لـ في الجول: لا أتقبل غياب صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

لا يتقبّل النجم السنغالي الحاجي ضيوف غياب محمد صلاح عن حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019 والتي توُج خلالها ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في القارة.

ساديو ماني النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

السنغالي ساديو ماني فاز بالجائزة لأول مرة في تاريخه، بعدما تفوق على زميله في ليفربول محمد صلاح والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

الحاجي ضيوف قال لـ FilGoal.com: "المنافسة هذا العام لم تكن ساخنة، ساديو ماني كان يستحق الفوز بالجائزة ولم تكن هناك مفاجأة".

وتابع "لا أقول إن صلاح لا يستحق الترشح للجائزة، لكن ماني قدم موسما استثنائيا".

وأردف عن عدم حضور محمد صلاح للحفل الذي أقيم في الغردقة قائلا: "مندهش من غياب محمد صلاح عن حفل العام الحالي، ماني حضر النسخة الماضية واحتفل رفقة صلاح بعد فوزه بها، لذلك لا أتقبل غياب صلاح إن كان على علم بفوز ماني مسبقا بالجائزة وأنتظر معرفة الأسباب".

وأكمل "من المفترض أن تكون العلاقة بين الثنائي جيدة خاصة أنهم في نفس الفريق، عندما كنت لاعبا كانت المنافسة بيني وبين صامويل إيتو يصنعها الإعلام والجماهير".

وواصل السنغالي "من المفترض ألا يكون هناك مشاكل بين صلاح وماني خاصة أنهم في نفس الفريق (ليفربول) وبنفس الديانة، الغيرة طبيعية وصحية لكن هذا لا يعني غياب صلاح عن الحفل".

وأتم "كرة القدم تعني تقبل الفوز والخسارة، نخوض مباراة كل أسبوع في الدوري والرياضة تجعلك تتقبل هذا".





































طالع أيضا

ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

حكيمي أفضل لاعب شاب في إفريقيا

بلايلي أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية

صلاح يقود تشكيل إفريقيا المثالي لعام 2019

الجزائر أفضل منتخب في إفريقيا وهدف محرز الأجمل

بيراميدز يزيد أوجاع الإسماعيلي في الدوري