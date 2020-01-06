مصدر في الكاف لـ في الجول: تأكد غياب صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

الأمور أصبحت أكثر وضوحا الآن. محترفنا المصري محمد صلاح لن يكون حاضرا في حفل أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حسبما كشف مصدر مسؤول من الاتحاد الإفريقي.

وتحدث مصدر مسؤول من الكاف فضل عدم ذكر اسمه قائلا: "محمد صلاح لن يتواجد في حفل أفضل لاعب في إفريقيا".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "طائرتان تخصان الكاف كنا في انتظارهما. الطائرة الأولى أقلعت من القاهرة وتتضمن أساطير اللعبة ووصلت بالفعل إلى الغردقة، بينما الطائرة الثانية تم إلغائها من الأساس بسبب عدم حضور صلاح ورياض محرز".

وتابع "الطائرة الثانية كان من المفترض أن تُقلع من مطار لندن هيثرو بتواجد الثنائي صلاح ومحرز، وخصوصا مع عدم وصول صلاح على طائرة ماني، ولكن الآن تم إلغاء الرحلة ولن تٌقلع الطائرة للغردقة بسبب عدم حضور الثنائي".

ووصل السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول إلى الغردقة مساء اليوم الإثنين استعدادا لحفل الأفضل في إفريقيا.

حفل أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 يقام في منطقة سهل حشيش في الغردقة.

واعتذر رياض محرز نجم مانشستر سيتي بشكل رسمي عن عدم حضور حفل الأفضل في إفريقيا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق احتمالية عدم حضور محمد صلاح لحفل الأفضل في إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ماني ينافس محترفنا المصري محمد صلاح زميله في ليفربول، إلى جانب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

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