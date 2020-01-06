قرارات صارمة من لجنة الانضباط: إيقاف سعفان الصغير ورامي صبري.. ومنع حكم من دخول الملاعب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، حٌزمة قرارات صارمة عن الأحداث الكروية للأسبوع الماضي في الدوري المصري.

مباراة الإسماعيلي وإنبي شهدت النصيب الأكبر من العقوبات، ضد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي، والنادي بشكل عام، ورامي صبري مدافع إنبي.

-منع سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكام مباراة فريقه أمام إنبي وما صدر منه من إساءة إلى لجنة الحكام طبقا للتصريحات التي أدلى بها في هذا الشأن.

-تغريم نادي الإسماعيلي مبلغ 50 ألف جنيه لما بدر من جماهير الفريق من تعدي على طاقم حكام لقاء إنبي.

-توبيخ أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي لما بدر منه، وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار تلك المخالفة الواردة في تقريري حكم ومراقب المباراة.

-إيقاف رامي صبري مدافع إنبي مباراة واحدة لما بدر منه من سلوك رياضي مشين.

-منع رضا أحمد محي الدين عضو مجلس إدارة نادي سماد طلخا من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر.

-منع أحمد أبو شعيشع حكم الدرجة الأولى بفرع مطروح من دخول ملاعب كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر بعد الاطلاع على الشكوى المقدمة من حكم الدرجة الأولى أحمد العباسي من منطقة كفر الشيخ، وما تضمنته من أحداث في مباراة غزل كفر الدوار مع مركز شباب كوم حمادة بالقسم الثالث.

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