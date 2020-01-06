مران الزمالك – انتظام ساسي وطارق حامد.. وجلسة من مرتضى منصور

انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في تدريبات فريقه، وذلك بعد عودته إلى القاهرة.

وحصل فرجاني ساسي على إجازة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني وذلك بعد فوز الزمالك على أسوان.

ساسي عاد إلى القاهرة يوم الأحد، قبل أن ينتظم في تدريبات الزمالك مساء يوم الإثنين استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي.

وعاد طارق حامد للانتظام في التدريبات الجماعية من جديد لـ الزمالك وذلك عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها لمدة يومين بإذن من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران، لـ"تهنئتهم على الأداء خلال المباريات الأخيرة وتحديدا لقاء طنطا وتحويل الخسارة إلى انتصار بسبب الروح العالية"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ الزمالك.

وطالب رئيس الزمالك من اللاعبين والجهازا لفني بذل أقصى ما لديهم للانتصار أمام زيسكو.

كما أشاد الفرنسي كارتيرون بجميع لاعبي الزمالك على الأداء والروح خلال لقاء طنطا و"الإصرار على الفوز حتى اللحظة الأخيرة".

ووجه كارتيرون رسالة للاعبي الزمالك مضمونها "عليكم الاستمرار بهذه العزيمة والروح والقتال والعمل على هدف واحد فقط وهو الفوز".

وخصص عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك فقرة تأهيل قوية للرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمد فتحي قنديل، وذلك على هامش المران.

وخاض الرباعي فقرة فنية بعد نهاية التأهيل، بهدف كيفية التعامل مع التسديدات القريبة ورد الفعل السريع.

ومنح كارتيرون الثنائي يوسف أوباما ومحمد عبد الغني راحة من التدريبات الجماعية.

وتواجد أوباما وعبد الغني في مقر النادي وخاضا فقرة تأهيل خفيفة في صالة "الجيم" للتغلب على حالة الإجهاد والإرهاق.

وخاضت المجموعة التي شاركت في لقاء طنطا، تدريبات استشفائية ثم تدريبات خفيفة بالكرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يوم الجمعة في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطتين.

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