الرحلة انتهت.. سكاي: دي روسي يعتزل كرة القدم

الإثنين، 06 يناير 2020 - 17:36

كتب : FilGoal

دي روسي

المسيرة التي بدأت منذ عام 2002 وصلت محطتها الأخيرة الآن في 2020. دانييلي دي روسي يعتزل كرة القدم.

الإيطالي المقاتل دي روسي يمتد عقده الحالي مع بوكا جونيورز الأرجنتيني حتى صيف 2020، إلا أنه قرر إنهاء مسيرته الآن.

وكشفت سكاي إيطاليا قرار دي روسي بالرحيل عن بوكا جونيورز الآن وإنهاء مسيرته بالكامل مع كرة القدم.

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وأبلغ دي روسي مسؤولي بوكا جونيورز برحيله عن الفريق، على أن يُعلن النادي القرار الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

صاحب الـ 36 عاما لم يظهر بأي قميص سوى قميص روما الإيطالي منذ 2002 وحتى 2019 قبل أن يرحل في مشهد وداعي حزين، إلى بوكا جونيورز.

ولم يظهر دي روسي إلا في 274 دقيقة فقط مع بوكا جونيورز، ليقرر تعليق حذائه واعتزال كرة القدم.

مع روما، ظهر دي روسي في 616 مباراة بالكامل ونجح في تسجيل 63 هدفا وصناعة 54.

ورفع دي روسي مع روما لقب كأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالي مرة.

وحصد دي روسي جائزة لاعب العام عن موسم 2008-09.

إنجاز دي روسي الأكبر كان مع منتخب إيطاليا ليرفع مع الأتزوري لقب كأس العالم عام 2006 من الأراضي الألمانية.

مسيرته الدولية شهدت مشاركته في 117 مباراة ونجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة 5.

مسيرة قتالية رائعة انتهت الآن..

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