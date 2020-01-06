حفل الأفضل في إفريقيا – وصول ماني إلى الغردقة

الإثنين، 06 يناير 2020 - 20:34

كتب : أمير عبد الحليم

وصول ماني إلى الغردقة قبل حفل الأفضل في إفريقيا

وصل السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول إلى مدينة الغردقة استعدادا لحضور حفل الأفضل في إفريقيا لعام 2019.

حفل أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 يقام في منطقة سهل حشيش في الغردقة.

ماني ينافس محترفنا المصري محمد صلاح زميله في ليفربول، إلى جانب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

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ووصل ماني إلى مدينة الغردقة مساء اليوم الإثنين على متن طائرة خاصة تابعة لنادي ليفربول، قبل أن يتجه إلى فندق الإقامة.

ويرافق ماني 7 مرافقين من ليفربول من بينهم معد بدني.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق احتمالية عدم حضور محمد صلاح لحفل الأفضل في إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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