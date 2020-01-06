سكاي: من بينهم جيرو وستوريدج وهارت.. أسماء كثيرة مرتبطة بـ أستون فيلا لضمان البقاء

الإثنين، 06 يناير 2020 - 18:52

كتب : FilGoal

جيرو

يدخل أستون فيلا فترة الانتقالات الشتوية الحالية بهدف دعم صفوفه بقوة في محاولات لبقاء الفريق في الدوري الإنجليزي وتفادي الهبوط.

ويخوض أستون فيلا موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد العودة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية عن خطط أستون فيلا في فترة الانتقالات الحالية.

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ويضع أستون فيلا مركزي المهاجم وحارس المرمى كأولوية للتدعيم بعد تعرض الحارس توم هيتون والمهاجم ويسلي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ومن ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لصفوف أستون فيلا في يناير الجاري، جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي السابق وبيرنلي الحالي.

كذلك أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي ومنتخب فرنسا.

قائمة الأسماء المرشحة للانضمام لأستون فيلا في يناير ضمت أيضا دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول السابق وطرابزون التركي الحالي.

بالإضافة إلى دانييل درينكووتر لاعب وسط تشيلسي المعار لصفوف بيرنلي.

وأنفق أستون فيلا في انتقالات الصيف الماضي ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات الجديدة، وكان من بينهم نجم منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه".

ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بعد مرور 21 جولة وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

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