كاف يدعو الخطيب لحضور حفل جوائز الأفضل

تلقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور احتفالية اختيار الأفضل في إفريقيا والتي ينظمها كاف، مساء الثلاثاء في الغردقة. وذلك وفقا لم أعلنه الموقع الرسمي للنادي.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن الدعوة للخطيب، جاءت بسبب كونه أحد أبرز أساطير الكرة الإفريقية في تاريخها، ورئيس "أكبر ناد في القارة".

وسبق للكاف في وقت سابق أن اختار الخطيب سفيرا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، خاصة وأنه كان أول لاعب مصري يحصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقي عام 1983.

ولبى الخطيب في وقت سابق دعوة الاتحاد الإفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في القارة والذي أقيم خلال شهر سبتمبر الماضي في الغردقة.

وحصر الخطيب على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي للمشاركة في اجتماعات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي مع منظومة الكاف برئاسة أحمد أحمد، والتي عقدت مؤخرا في القاهرة، لمناقشة تطوير اللعبة في القارة، وبعض الأمور الخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير المنظومة ككل وإجراء بعض الإصلاحات.

ويتواجد اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب مع زميله ساديو ماني نجم السنغال ورياض محرز نجم مانشستر سيتي والجزائر.

كما ينافس طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر على جائزة الأفضل داخل القارة.

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