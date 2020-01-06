صاحب هدف ليفربول الرائع في إيفرتون: شاركت بعد إخفاء حقيقة مرضي

الإثنين، 06 يناير 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

ليفربول

أخفى كورتيس جونز لاعب ليفربول الشاب حقيقة مرضه على مدربه يورجن كلوب من أجل المشاركة في دربي ميرسيسايد أمام إيفرتون ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وسجل جونز هدف الفوز في الدقيقة 71 من عمر المباراة بتسديدة مدهشة، محققاً الفوز للريدز على ملعب أنفيلد.

وقال جونز لموقع ناديه: "اللاعب القوي يظهر عندما تكون الأمور صعبة. كان من الصواب أن أخفي مرضي".

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وأضاف "أنا سعيد لأنني فعلت ذلك وشاركت وساعدت الفريق. أنا سعيد بتحقيق الفوز وأتطلع للجولة المقبلة".

وعن الفوز بالدربي، أوضح اللاعب الشاب: "كوني لاعباً شاباَ ومشجعاً قبل كل شيء، هذا شعور هائل".

وتابع "أشارك وأحاول اغتنام كل الفرص التي أحصل عليها، وفي كل مباراة ألعبها سأحاول تقديم كل ما لدي. هذا ما فعلته أمام إيفرتون، وكنت محظوظاً بما فيه الكفاية لتصدر المشهد".

ويستعد ليفربول لملاقاة توتنام في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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