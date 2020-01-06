ليفربول يكشف مستجدات إصابة ميلنر

الإثنين، 06 يناير 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

ميلنر - ليفربول - ليستر سيتي

من المنتظر أن يخضع جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول للفحص، لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إيفرتون يوم الأحد.

وانتصر ليفربول بتشكيل أغلبه من البدلاء والشباب على جاره إيفرتون بهدف دون رد ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بدأ لاعبان من الفريق الذي خاض المباراة الأخيرة ضد شيفيلد يونايتد، وأصيب أحدهم. هذا هو الوضع الذي نمر به".

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وأضاف مدرب الريدز "ميلنر يشعر بالألم، وهذا يؤكد أن الأمر خطير. هي إصابة عضلية".

وخرج ميلنر عقب مرور تسع دقائق فقط من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

ويستعد ليفربول لملاقاة توتنام في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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