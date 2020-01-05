10 على 10.. قطار الأهلي يعبر محطة مصر في ظهور كهربا الأول

واصل قطار الأهلي عبور منافسيه في الدوري المصري وحقق المارد الأحمر الانتصار العاشر على التوالي منذ انطلاق المسابقة وفاز على نادي مصر بثلاثية مقابل هدف ضمن الجولة الـ12.

واستمر الأهلي في حصد نقاطه الكاملة من المباريات حتى الآن ووصل للنقطة رقم 30 في صدارة الدوري، بفارق 4 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، ولا يزال يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.

ثلاثية الأهلي سجلها مروان محسن هدفين وجونيور أجايي هدفا، بينما سجل هدف نادي مصر الوحيد أحمد الشيخ من ركلة حرة مباشرة.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لمحمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلي بعد انضمامه للقلعة الحمراء قبل أسابيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وصف المباراة

اعتمد ريني فايلر المدير الفني للأهلي في بداية المباراة على تشكيل يتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى.

أمامه رباعي دفاعي يتكون من محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، ثم الوسط عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة".

وثلاثي الهجوم جيرالدو وجونيور أجايي ومروان محسن.

هدد فريق مصر مرمى الأهلي مبكرا بتمريرة طويلة وانفراد بمحمد الشناوي لكن حارس الأهلي صحح الوضع سريعا وخرج من مرماه ليمسك بالكرة بنجاح.

ورد الأهلي بعرضية من معلول من الناحية اليمنى بعد خطأ حصل عليه جيرالدو وقابلها السولية بضربة رأسية ذهبت أعلى العارضة.

ليأتي هدف الأهلي الأول في الدقيقة 23 بتسديدة صاروخية من أجايي من أمام منطقة الجزاء بعد خطأ مدافع نادي مصر في إبعاد الكرة.

وحصل أليو ديانج لاعب وسط الأهلي على إنذار بعد تدخل قوي مع لاعب نادي مصر في الدقيقة 25.

وأهدر مروان محسن أسهل فرصة في المباراة في الدقيقة 36 بعدما أعاد دفاع نادي مصر الكرة له لينفرد بالمرمى لكنه لم يحسن استغلالها لتضيع الكرة بشكل غريب.

وسدد ديانج كرة من بعيد مرت أعلى عارضة فريق مصر في الدقيقة 43.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أهدر أجايي فرصة سهلة لمضاعفة النتيجة بعد تمريرة من مروان محسن جعلته في مواجهة المرمى لكنه فضل وضع الكرة من أعلى الحارس لتذهب بعيدا.

ومع انطلاق الشوط الثاني تغيرت الأمور أكثر من مرة بشكل سريع والبداية مع هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 51 برأسية من مروان محسن بعد عرضية رائعة من أفشة.

وواصل أفشة تألقه وانفرد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من ديانج، ليهدي أفشة مروان محسن كرة سهلة أمام الشباك الخالية ليسجل هدفه الثاني في المباراة وهدف الأهلي الثالث في الدقيقة 54.

قبل أن يسجل نادي مصر هدفه الوحيد في المباراة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 57 سددها أحمد الشيخ بطريقة رائعة لتسكن شباك محمد الشناوي.

ويعد هدف نادي مصر في الأهلي هو الهدف الثاني في الشباك الحمراء في الدوري المصري هذا الموسم، وكان الهدف الأول أمام أسوان.

وأجرى فايلر المدير الفني للأهلي التغيير الأول بنزول وليد سليمان بدلا من أليو ديانج في الدقيقة 60.

ثم شهدت الدقيقة 67 الظهور الأول لكهربا مع الأهلي بعد دخوله الملعب بدلا من مروان محسن.

وكان التغيير الأخير للأهلي بنزول محمود متولي بدلا من أفشة.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون أي تغيير في الأحداث ليحقق الأهلي الفوز العاشر على التوالي ويحقق العلامة الكاملة في مبارياته في الدوري.





























































































































































































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