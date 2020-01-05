طبيب الأهلي: مروان يعاني من كدمة في مشط القدم.. ويتواجد أمام بلاتينوم

الأحد، 05 يناير 2020 - 22:24

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن - الأهلي

طمأن خالد محمود طبيب الأهلي الجماهير على إصابة مروان محسن مهاجم الفريق التي تعرض لها أمام نادي مصر وشدد على لحاقه ببعثة الأهلي المتجهة لمواجهة بلاتينوم الزيمبابوي.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وسجل مروان محسن هدفين في فوز الأهلي على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للصحفيين: "مروان يعاني من كدمة في مشط القدم لعب بها المباراة وكان يضع عليها مخدة طبية".

أخبار متعلقة

مدرب الأهلي: عودة الثقة لـ مروان من مكاسب اللقاء.. مواجهة بلاتينوم قوية لظروف المجموعة 10 على 10.. قطار الأهلي يعبر محطة مصر في ظهور كهربا الأول لأول مرة منذ 92 يوما.. شباك الأهلي تهتز في الدوري هديتان من أفشة.. مروان محسن يسجل ثنائية لـ الأهلي أمام نادي مصر

وأضاف خالد محمود "قبل خروج مروان أصابه الألم لذا فضل الجهاز الفني استبداله".

وبالحديث عن مدة غيابه قال طبيب الأهلي: "يغيب لمدة 48 ساعة يعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي".

وأتم تصريحاته "لا يوجد عائق طبي يمنع تواجده ضمن بعثة الأهلي لمباراة بلاتينوم".

ويلعب الأهلي أمام بلاتينوم يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا:

تصريحات مثيرة من وكيل ساسي

الزمالك يثور في وجه طنطا

ماذا قال أوناجم بعد هدفه الأول مع الزمالك

بدلاء ليفربول يقهرون إيفرتون

هل يتعاقد الأهلي مع عمر السومة

تعادل بين المقاولون والمقاصة في مباراة مثيرة للجدل

الأهلي مروان محسن طبيب الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – ماني يتدرب في ملعب الجونة قبل حفل الأفضل في إفريقيا 32 دقيقة | أوروبا
علي فرج لـ في الجول: الخوف من ضياع الفوز أمام الزمالك سبب خسارة طنطا 45 دقيقة | الدوري المصري
أمير توفيق يجيب: هل ينتقل أزارو للدوري السعودي؟ ساعة | الدوري المصري
عواد لـ في الجول: أصريت على السفر مع الزمالك لدعم محمد صبحي ساعة | الدوري المصري
فايلر: استبدال ديانج من أجل الراحة.. حصول اللاعبين على بطاقات أمر طبيعي ساعة | الدوري المصري
سلة - الاتحاد يهزم الأهلي ويتصدر بالعلامة الكاملة.. والجزيرة يفوز على الزمالك بالشوط الإضافي ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 2 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 3 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك