طبيب الأهلي: مروان يعاني من كدمة في مشط القدم.. ويتواجد أمام بلاتينوم

طمأن خالد محمود طبيب الأهلي الجماهير على إصابة مروان محسن مهاجم الفريق التي تعرض لها أمام نادي مصر وشدد على لحاقه ببعثة الأهلي المتجهة لمواجهة بلاتينوم الزيمبابوي.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وسجل مروان محسن هدفين في فوز الأهلي على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للصحفيين: "مروان يعاني من كدمة في مشط القدم لعب بها المباراة وكان يضع عليها مخدة طبية".

وأضاف خالد محمود "قبل خروج مروان أصابه الألم لذا فضل الجهاز الفني استبداله".

وبالحديث عن مدة غيابه قال طبيب الأهلي: "يغيب لمدة 48 ساعة يعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي".

وأتم تصريحاته "لا يوجد عائق طبي يمنع تواجده ضمن بعثة الأهلي لمباراة بلاتينوم".

ويلعب الأهلي أمام بلاتينوم يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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