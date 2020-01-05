مدرب الأهلي: عودة الثقة لـ مروان من مكاسب اللقاء.. مواجهة بلاتينوم قوية لظروف المجموعة

الأحد، 05 يناير 2020 - 22:10

كتب : FilGoal

ربيعة - جيرالدو - الأهلي - نادي مصر

يرى سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، أن الفريق حصل على العديد من المكاسب بعد فوزه على نادي مصر في الدوري أبرزها عودة الثقة لمران محسن بتسجيل هدفين.

وشدد قمصان على صعوبة مواجهة بلاتينوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب ظروف المجموعة.

وقال قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: "كل المباريات صعبة، ودائما الفرق موضوع تحت ضغط بسبب الرغبة في استكمال سلسلة الانتصارات".

أخبار متعلقة

10 على 10.. قطار الأهلي يعبر محطة مصر في ظهور كهربا الأول لأول مرة منذ 92 يوما.. شباك الأهلي تهتز في الدوري هديتان من أفشة.. مروان محسن يسجل ثنائية لـ الأهلي أمام نادي مصر استبعاد عاشور من قائمة الأهلي لمواجهة نادي مصر بسبب الشكوى من الإصابة

وحقق الأهلي فوزه على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري، ليواصل سلسلة الانتصارات بتحقيق 10 انتصارات متتالية في المسابقة من أصل 10 مباريات خاضهم.

وأضاف قمصان "سجلنا ثلاثة أهداف وأضعنا العديد، لكن الأهم عودة الثقة لمروان محسن بعد تسجيله هدفين".

وعن ظهور عدد من اللاعبين بشكل أساسي أمام نادي مصر قال قمصان: "جميع لاعبي الأهلي مميزون والكل يحصل على فرص، شاهدنا وجود جيرالدو أساسيا ونزول محمود كهربا".

وتابع قمصان "مع عودة اللاعبين المصابين سيشهد كل مركز منافسة قوية وهذا في صالح النادي بالتأكيد".

وبالحديث عن ظهور كهربا الأول أوضح قمصان "كهربا لاعب كبير وإضافة بالتأكيد، لكن لا نريد وضعه تحت ضغط وتدريجيا سيظهر بشكل رائع، لا نريد الاستعجال".

وأخيرا بالحديث عن مواجهة بلاتينوم قال قمصان: "مباراة قوية وصعبة بالتاكيد، شاهدنا موقف المجموعة فلجميع الفرق حظوظ في التأهل والفوز سيمنحنا دفعة قوية بالتأكيد".

وأتم تصريحاته "نبدأ الآن التجهيز للمباراة المقبلة وهدفنا الفوز بالتأكيد".

ويلعب الأهلي أمام بلاتينوم يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتساوى الأهلي مع النجم الساحلي والهلال السوداني ولكل منهم 6 نقاط بعد مرور 3 جولات.

اقرأ أيضا:

تصريحات مثيرة من وكيل ساسي

الزمالك يثور في وجه طنطا

ماذا قال أوناجم بعد هدفه الأول مع الزمالك

بدلاء ليفربول يقهرون إيفرتون

هل يتعاقد الأهلي مع عمر السومة

تعادل بين المقاولون والمقاصة في مباراة مثيرة للجدل

الأهلي مروان محسن سامي قمصان

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – ماني يتدرب في ملعب الجونة قبل حفل الأفضل في إفريقيا 31 دقيقة | أوروبا
علي فرج لـ في الجول: الخوف من ضياع الفوز أمام الزمالك سبب خسارة طنطا 44 دقيقة | الدوري المصري
أمير توفيق يجيب: هل ينتقل أزارو للدوري السعودي؟ ساعة | الدوري المصري
عواد لـ في الجول: أصريت على السفر مع الزمالك لدعم محمد صبحي ساعة | الدوري المصري
فايلر: استبدال ديانج من أجل الراحة.. حصول اللاعبين على بطاقات أمر طبيعي ساعة | الدوري المصري
سلة - الاتحاد يهزم الأهلي ويتصدر بالعلامة الكاملة.. والجزيرة يفوز على الزمالك بالشوط الإضافي ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 2 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 3 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك