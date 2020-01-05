مدرب الأهلي: عودة الثقة لـ مروان من مكاسب اللقاء.. مواجهة بلاتينوم قوية لظروف المجموعة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، أن الفريق حصل على العديد من المكاسب بعد فوزه على نادي مصر في الدوري أبرزها عودة الثقة لمران محسن بتسجيل هدفين.

وشدد قمصان على صعوبة مواجهة بلاتينوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب ظروف المجموعة.

وقال قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: "كل المباريات صعبة، ودائما الفرق موضوع تحت ضغط بسبب الرغبة في استكمال سلسلة الانتصارات".

وحقق الأهلي فوزه على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري، ليواصل سلسلة الانتصارات بتحقيق 10 انتصارات متتالية في المسابقة من أصل 10 مباريات خاضهم.

وأضاف قمصان "سجلنا ثلاثة أهداف وأضعنا العديد، لكن الأهم عودة الثقة لمروان محسن بعد تسجيله هدفين".

وعن ظهور عدد من اللاعبين بشكل أساسي أمام نادي مصر قال قمصان: "جميع لاعبي الأهلي مميزون والكل يحصل على فرص، شاهدنا وجود جيرالدو أساسيا ونزول محمود كهربا".

وتابع قمصان "مع عودة اللاعبين المصابين سيشهد كل مركز منافسة قوية وهذا في صالح النادي بالتأكيد".

وبالحديث عن ظهور كهربا الأول أوضح قمصان "كهربا لاعب كبير وإضافة بالتأكيد، لكن لا نريد وضعه تحت ضغط وتدريجيا سيظهر بشكل رائع، لا نريد الاستعجال".

وأخيرا بالحديث عن مواجهة بلاتينوم قال قمصان: "مباراة قوية وصعبة بالتاكيد، شاهدنا موقف المجموعة فلجميع الفرق حظوظ في التأهل والفوز سيمنحنا دفعة قوية بالتأكيد".

وأتم تصريحاته "نبدأ الآن التجهيز للمباراة المقبلة وهدفنا الفوز بالتأكيد".

ويلعب الأهلي أمام بلاتينوم يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتساوى الأهلي مع النجم الساحلي والهلال السوداني ولكل منهم 6 نقاط بعد مرور 3 جولات.

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