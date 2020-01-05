لأول مرة منذ 92 يوما.. شباك الأهلي تهتز في الدوري

الأحد، 05 يناير 2020 - 21:14

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

اهتزت شباك الأهلي لأول مرة في الدوري، منذ أن نجح فريق أسوان في ذلك.

الأهلي يواجه نادي مصر في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

جونيور أجايي أنهى الشوط الأول لصالح الأهلي، قبل أن يسجل مروان محسن مرتين.

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وفي الدقيقة 57 سجل أحمد الشيخ هدفا رائعا لـ نادي مصر من ركلة حرة هزت شباك محمد الشناوي.

هدف نادي مصر هو الثاني الذي يهز شباك الأهلي هذا الموسم.

آخر مرة اهتزت شباك الأهلي كانت أمام أسوان في الخامس من شهر أكتوبر الماضي، والآن بعد مرور 92 يوما تهتز شباك المارد الأحمر من جديد.

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