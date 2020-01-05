هديتان من أفشة.. مروان محسن يسجل ثنائية لـ الأهلي أمام نادي مصر

قدم محمد مجدي "أفشة" هديتين لـ مروان محسن ليسجل الأخير ثنائية أمام نادي مصر.

الأهلي يواجه نادي مصر في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

جونيور أجايي أنهى الشوط الأول لصالح الأهلي، قبل أن يسجل مروان محسن مرتين قبل وصول الدقيقة 60.

في الدقيقة 51 أرسل أفشة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها مروان محسن برأسه في الشباك.

بعدها مباشرة ومن تمريرة متقنة من أليو ديانج، انفرد أفشة بمرمى نادي مصر قبل أن يفضل التمرير لمروان محسن.

ولم يرفض مروان محسن الهدية ليضع الكرة بكل سهولة في الشباك الفارغة.

ثنائية مروان محسن هي الأولى له في الدوري هذا الموسم.

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