حجازي وتشيلسي يتأهلان في كأس إنجلترا.. وإعادة محبطة بين توتنام وميدلزبروه

اختتمت منافسات اليوم الثاني من (دور 64) ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتأهل وست بروميتش بقيادة أحمد حجازي وتشيلسي وإعادة بين ميدلزبروه وتوتنام.

وتغلب وست بروميتش على تشارلتون بهدف دون رد عن طريق كينيث زوهوري في الدقيقة 32، وشارك حجازي في المباراة كاملة.

كما تأهل فريق تشيلسي على حساب نوتنجهام بهدفين دون رد سجلهما هودسون أودوي في الدقيقة 6 وروز باركلي في الدقيقة 33.

أما توتنام ففشل في تخطي ميدلزبروه وتعادل إيجابيا بهدف لكل منهما لتقام مباراة إعادة بينهما يتم تحديدها لاحقا.

وتقدم أشلي فليتشر في الدقيقة 50 لفريق توتنام، قبل أن يعادل لوكاس مورا النتيجة في الدقيقة 61.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام قد صرح قبل المباراة عن رغبته في التأهل دون إعادة بسبب رغبته في الحصول على راحة أكبر مع اللاعبين.

وتقام قرعة دور الـ32 غدا الاثنين، على أن تقام أول مباريات ذلك الدور يوم 24 من شهر يناير الجاري ومباريات الإعادة قبل ذلك التاريخ.

وقاد واين روني فريق ديربي كاونتي للتأهل بعد التغلب على كريستال بالاس بهدف دون رد سجله كريس مارتين في الدقيقة 32.

وتأهل شيفلد يونايتد على حساب فيلدي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتختتم منافسات دور 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي غدا بمواجهة أرسنال وليدز يونايتد.

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