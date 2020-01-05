الحضري يعتذر عن عدم المشاركة في مباراة أساطير كاف

اعتذر عصام الحضري حارس مصر السابق عن عدم المشاركة في مباراة الأساطير التي تنظمها مصر يوم الإثنين على هامش حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأعلن الحضري عبر تويتر عدم مشاركته في المباراة التي تجري في منطقة الأهرامات بالجيزة بسبب وجوده خارج مصر لقضاء فترة معايشة تدريبية.

ويستضيف سهل حشيش حفل جوائز كاف يوم الثلاثاء.

ويشارك وائل جمعة وأحمد حسام "ميدو" نجما مصر السابقين في المباراة.

اتقدم بإعتذاري للاتحاد الافريقي لكرة القدم و القائمين على اختيار النجوم المشاركة في حفل توزيع جوائز احسن لاعب في افريقيا لعام 2019 المقام بمصر و مباراة الاساطير عن عدم لحاقي بالحدث بعد اختيارهم لي بسبب فترات المعايشة التي اقضيها حاليا خارج مصر تمنياتي بالتوفيق@caf_online_AR — Essam El-Hadary (@ElHadary) January 5, 2020

وينافس محمد صلاح وطارق حامد لاعبا مصر على جائزتين يعلن عنهما كاف خلال الحفل.

فصلاح، أفضل لاعب في إفريقيا في آخر عامين، يدافع عن تاجه أمام زميله في ليفربول، ساديو ماني، ورياض محرز قائد الجزائر بطلة كأس إفريقيا الأخيرة.

بينما ينافس طارق حامد كلا من يوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي على جائزة أفضل لاعب في بطولات كاف للأندية خلال العام المنصرم.

ويكشف الحفل النقاب على أفضل مدرب في 2019 ويتنافس على الجائزة أليو سيسيه مدرب السنغال وجمال بلماضي مدرب الجزائر ومعين الشعباني مدرب الترجي.

وكذلك يعلن كاف المنتخب الأفضل في 2019، الجزائر تنافس السنغال ومدغشقر.

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