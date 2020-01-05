الحضري يعتذر عن عدم المشاركة في مباراة أساطير كاف

الأحد، 05 يناير 2020 - 16:37

كتب : FilGoal

عصام الحضري

اعتذر عصام الحضري حارس مصر السابق عن عدم المشاركة في مباراة الأساطير التي تنظمها مصر يوم الإثنين على هامش حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأعلن الحضري عبر تويتر عدم مشاركته في المباراة التي تجري في منطقة الأهرامات بالجيزة بسبب وجوده خارج مصر لقضاء فترة معايشة تدريبية.

ويستضيف سهل حشيش حفل جوائز كاف يوم الثلاثاء.

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ويشارك وائل جمعة وأحمد حسام "ميدو" نجما مصر السابقين في المباراة.

وينافس محمد صلاح وطارق حامد لاعبا مصر على جائزتين يعلن عنهما كاف خلال الحفل.

فصلاح، أفضل لاعب في إفريقيا في آخر عامين، يدافع عن تاجه أمام زميله في ليفربول، ساديو ماني، ورياض محرز قائد الجزائر بطلة كأس إفريقيا الأخيرة.

بينما ينافس طارق حامد كلا من يوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي على جائزة أفضل لاعب في بطولات كاف للأندية خلال العام المنصرم.

ويكشف الحفل النقاب على أفضل مدرب في 2019 ويتنافس على الجائزة أليو سيسيه مدرب السنغال وجمال بلماضي مدرب الجزائر ومعين الشعباني مدرب الترجي.

وكذلك يعلن كاف المنتخب الأفضل في 2019، الجزائر تنافس السنغال ومدغشقر.

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