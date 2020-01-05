أيمن المزين: كنا نقدر بسهولة على الانتصار أمام الزمالك ولكن

يرى أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا إن فريقه كان يقدر "بسهولة" على الفوز أمام الزمالك.

الزمالك انتصر على طنطا بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير ضمن الجولة الـ 12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

طنطا عاد من التأخر 1-0 إلى التقدم 2-1 ولكنه في النهاية سقط 3-2.

وقال مدرب طنطا: "لاعبو طنطا لم يصدقوا إمكانية الفوز على الفوز. لم يصدقوا تقدمنا في النتيجة".

وأضاف في تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة "الأمور كانت سهلة بالنسبة لنا من أجل الانتصار على الزمالك وخطف المباراة".

وأردف "ولكن قلة ثقة اللاعبين وقف أمام ذلك. الأمور كانت تسير بشكل جيد جدا حتى آخر 4 دقائق".

وأتم "في 4 دقائق فقط اهتزت شباكنا و"اتخطفنا" في التعادل ثم الهزيمة ولكننا نعمل على إصلاح تلك الأمور مع طنطا".























































































سجل عمر السعيد، ومحمد أوناجم، وأحمد سيد "زيزو" ثلاثية الزمالك، فيما سجل وليد عادل هدفا طنطا.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ21 في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة في المركز الـ 15.

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