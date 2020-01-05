أيمن المزين: كنا نقدر بسهولة على الانتصار أمام الزمالك ولكن

الأحد، 05 يناير 2020 - 19:27

كتب : FilGoal

أوناجم - الزمالك - طنطا

يرى أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا إن فريقه كان يقدر "بسهولة" على الفوز أمام الزمالك.

الزمالك انتصر على طنطا بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير ضمن الجولة الـ 12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

طنطا عاد من التأخر 1-0 إلى التقدم 2-1 ولكنه في النهاية سقط 3-2.

أخبار متعلقة

مدرب الزمالك يكشف سبب تشكيل كارتيرون أمام طنطا.. ورسالة لقطاع الناشئين كلمة السر "زيزو".. الزمالك يقتل أحلام طنطا بعودة رائعة +90 أوناجم يفتتح أهدافه بقميص الزمالك بهز شباك طنطا ساسي يعود لـ القاهرة.. وينتظم في تدريبات الزمالك يوم الإثنين

وقال مدرب طنطا: "لاعبو طنطا لم يصدقوا إمكانية الفوز على الفوز. لم يصدقوا تقدمنا في النتيجة".

وأضاف في تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة "الأمور كانت سهلة بالنسبة لنا من أجل الانتصار على الزمالك وخطف المباراة".

وأردف "ولكن قلة ثقة اللاعبين وقف أمام ذلك. الأمور كانت تسير بشكل جيد جدا حتى آخر 4 دقائق".

وأتم "في 4 دقائق فقط اهتزت شباكنا و"اتخطفنا" في التعادل ثم الهزيمة ولكننا نعمل على إصلاح تلك الأمور مع طنطا".

سجل عمر السعيد، ومحمد أوناجم، وأحمد سيد "زيزو" ثلاثية الزمالك، فيما سجل وليد عادل هدفا طنطا.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ21 في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة في المركز الـ 15.

اقرأ أيضا:

هل يتعاقد الأهلي مع عمر السومة

تعادل بين المقاولون والمقاصة في مباراة مثيرة للجدل

حجازي وتشيلسي يتأهلان في كأس إنجلترا

الحضري يعتذر عن عدم المشاركة في مباراة الأساطير

تكذيب رغبة غانا في التعاقد مع فايلر

في الدوري الزمالك طنطا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: 4 أندية سددت مديونياتها.. لن يُسمح بقيد أي لاعب قبل الدفع 8 دقيقة | الدوري المصري
هديتان من أفشة.. مروان محسن يسجل ثنائية لـ الأهلي أمام نادي مصر 10 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: ما فعله ساسي أكبر رد على كل ما يُقال.. لن يهرب أبدا من الزمالك 46 دقيقة | الدوري المصري
في غياب الأساسيين.. ليفربول يهزم إيفرتون بقذيفة جونز ويتأهل بكأس إنجلترا ساعة | أوروبا
أوناجم: هدفي الأول سيكون نقطة تحول في مشواري مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
أيمن المزين: كنا نقدر بسهولة على الانتصار أمام الزمالك ولكن ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك