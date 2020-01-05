مدرب الزمالك يكشف سبب تشكيل كارتيرون أمام طنطا.. ورسالة لقطاع الناشئين

كشف سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك سبب إراحة العديد من لاعبي الفريق أمام طنطا.

الزمالك انتصر على طنطا بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير ضمن الجولة الـ 12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك الدفع بالعديد من الوجوه الجديدة مثل محمد صبحي.

وقال الشيشيني: "نلعب مباراة كل 3 أيام ولذلك كان لابد من فعل ذلك".

وأضاف في تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة "نعاني من الإصابات إلى جانب الإجهاد الشديد على بعض من لاعبي الفريق".

وتابع "تنتظرنا مواجهة مهمة للغاية في بطولة إفريقيا. هي مباراة تحسم الصعود بنسبة 70% ولذلك قرر كارتيرون تغيير التشكيل وخصوصا مع حالة الإجهاد التي يعاني منها العديد من اللاعبين".

وأشار "مصطفى محمد غاب بالكامل عن قائمتنا بسبب نزلة برد، وكارتيرون فضل إراحته بالكامل".

واستكمل "حققنا ثلاث نقاط غاية في الأهمية ونجحنا أيضا في إراحة مجموعة كبيرة من اللاعبين. تغييرات الشوط الثاني قلبت الأمور لصالحنا".

وأشار "نرغب في إعطاء الفرصة لكل أولاد نادي الزمالك. ما نفعله يُعطي الآمل لأي لاعب بأنه يمكنه المشاركة مع الفريق الأول".

وأكمل حديثه قائلا: "البلد بالكامل تتحدث عن الأسعار العالية للاعبين، وبالتالي نحن اتفقنا على الاعتماد أكثر على أولادنا في الزمالك، وتلك رسالة لكل اللاعبين".

وأتم "أتفقنا على صعود من 5 لـ 6 لاعبين من قطاع الناشئين للتدرب مع الفريق الأول".





















































































سجل عمر السعيد، ومحمد أوناجم، وأحمد سيد "زيزو" ثلاثية الزمالك، فيما سجل وليد عادل هدفا طنطا.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ21 في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة في المركز الـ 15.

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