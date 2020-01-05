الاتحاد السنغالي: إفريقيا ستكون أضحوكة العالم إذا لم يتوج ماني بجائزة الأفضل

يخشى عبد الله سو نائب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم من ضياع جائزة أفضل لاعب في إفريقيا من ساديو ماني مهاجم ليفربول.

ويكشف الاتحاد الإفريقي "كاف" في حفله يوم الثلاثاء النقاب عن المتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة خلال 2019، والتي يتنافس عليها محمد صلاح نجم مصر مع ساديو ماني ورياض محرز.

وقال سو في تصريحات أبرزها موقع جالسينفوت: "نتمنى ألا تكون إفريقيا أضحوكة العالم هذه المرة، إذا لم يفوز ماني بالكرة الذهبية الإفريقية".

وأضاف "أنا مقتنع بأن ساديو سيفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، إذا استندنا فقط إلى الاعتبارات الفنية".

ماني نافس على الجائزة في المواسم الثلاثة الأخيرة لكن محرز توج بها في 2016 ثم حصدها النجم المصري محمد صلاح حصدها في 2017 و2018.

ويعلن أيضا عن أفضل لاعب في بطولات الأندية والتي يتنافس عليها طارق حامد القلب النابض للزمالك مع أنيس البدري ويوسف بلايلي.

ويمنح كذلك جائزة لأفضل مدرب والتي يتنافس عليها الجزائري جمال بلماضي والسنغالي أليو سيسيه والتونسي معين الشعباني.

ويختار أفضل منتخب للرجال بين السنغال والجزائر ومدغشقر، وأفضل منتخب للسيدات بين الكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وأفضل لاعب صاعد بين أشرف حكيمي المغربي وصامويل شوكويزي النيجيري وفيكتور أوزيمين النيجيري.

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