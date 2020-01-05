في الدرجة الثانية - مصطفي عبده مدربا لـ دكرنس

الأحد، 05 يناير 2020 - 13:24

كتب : رضا السنباطي

دكرنس

تعاقد دكرنس مع المدرب مصطفى عبده ليخلف أيمن الجمل الذي استقال بعد التعادل مع بيلا بدون أهداف يوم الخميس في الجولة 11 من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

وقاد عبده، لاعب غزل المحلة السابق، فريق المنصورة في مباراة وحيدة بالموسم الحالي وخسر بهدف أمام الأولمبي قبل أن يرحل.

ودرب عبده فرق اتحاد السنبلاوين وصيد المحلة والزرقا وشربين ومنتخب السويس وبني عبيد والحمام.

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ويحتل دكرنس المركز الثامن في ترتيب مجموعة بحري ورصيده 15 نقطة مبتعدا بثماني نقاط عن فاركو المتصدر.

وفاز الفريق بأربع مباريات وخسر في ثلاث ويستضيف الأولمبي في المباراة المقبلة.

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