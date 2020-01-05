على هامش حفل كاف - ميدو ودروجبا ونجم فرنسا السابق في جامعة القاهرة

سيتواجد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة مع ديديه دروجبا نجم كوت ديفوار السابق في جامعة القاهرة على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا.

ويقام الحفل يوم الثلاثاء في سهل حشيش بمصر.

وأفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الأحد: "أساطير الكرة الأفريقية، دروجبا وميدو ودجور كاييف سيكونون حاضرين في جامعة القاهرة ليجيبوا عن أسئلتكم قبل يوم من حفل جوائز الكاف".

وتلقى ميدو دعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحضور ندوة مناقشة الشباب وأساطير العالم لمستقبل كرة القدم في إفريقيا يوم 6 يناير في جامعة القاهرة.

ويشارك ميدو لاعب مارسيليا وأياكس في مساء اليوم نفسه في مباراة استعراضية تحت سفح الأهرامات بمشاركة أساطير العالم.

هل تخيلت أن ترى أحد الأساطير يمشي معك في الجامعة؟ أساطير الكُرةِ الأفريقية؛ دروجبا 🇨🇮 وميدو 🇪🇬 ودجوركاييف 🇫🇷 وتوريه 🇨🇮 ولورا جورجس 🇫🇷 سيكونون حاضرين في جامعة القاهرة ليجيبوا عن أسئلتكم قبل يوم من حفل جوائز الكاف! من يدري رُبما تلتقط مع أحدهم صورة العُمر🥳🤩#CAFAwards2019 pic.twitter.com/0LEsNUUEdp — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) January 5, 2020

ويكشف كاف في الحفل النقاب عن المتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة خلال 2019، والتي يتنافس عليها محمد صلاح نجم مصر مع ساديو ماني ورياض محرز.

يعلن أيضا عن أفضل لاعب في بطولات الأندية والتي يتنافس عليها طارق حامد القلب النابض للزمالك مع أنيس البدري ويوسف بلايلي.

ويمنح كذلك جائزة لأفضل مدرب والتي يتنافس عليها الجزائري جمال بلماضي والسنغالي أليو سيسيه والتونسي معين الشعباني.

ويختار أفضل منتخب للرجال بين السنغال والجزائر ومدغشقر، وأفضل منتخب للسيدات بين الكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وأفضل لاعب صاعد بين أشرف حكيمي المغربي وصامويل شوكويزي النيجيري وفيكتور أوزيمين النيجيري.

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