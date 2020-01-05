على هامش حفل كاف - ميدو ودروجبا ونجم فرنسا السابق في جامعة القاهرة

الأحد، 05 يناير 2020 - 13:06

كتب : FilGoal

ديدييه دروجبا - ميدو

سيتواجد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة مع ديديه دروجبا نجم كوت ديفوار السابق في جامعة القاهرة على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا.

ويقام الحفل يوم الثلاثاء في سهل حشيش بمصر.

وأفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الأحد: "أساطير الكرة الأفريقية، دروجبا وميدو ودجور كاييف سيكونون حاضرين في جامعة القاهرة ليجيبوا عن أسئلتكم قبل يوم من حفل جوائز الكاف".

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وتلقى ميدو دعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحضور ندوة مناقشة الشباب وأساطير العالم لمستقبل كرة القدم في إفريقيا يوم 6 يناير في جامعة القاهرة.

ويشارك ميدو لاعب مارسيليا وأياكس في مساء اليوم نفسه في مباراة استعراضية تحت سفح الأهرامات بمشاركة أساطير العالم.

ويكشف كاف في الحفل النقاب عن المتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة خلال 2019، والتي يتنافس عليها محمد صلاح نجم مصر مع ساديو ماني ورياض محرز.

يعلن أيضا عن أفضل لاعب في بطولات الأندية والتي يتنافس عليها طارق حامد القلب النابض للزمالك مع أنيس البدري ويوسف بلايلي.

ويمنح كذلك جائزة لأفضل مدرب والتي يتنافس عليها الجزائري جمال بلماضي والسنغالي أليو سيسيه والتونسي معين الشعباني.

ويختار أفضل منتخب للرجال بين السنغال والجزائر ومدغشقر، وأفضل منتخب للسيدات بين الكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وأفضل لاعب صاعد بين أشرف حكيمي المغربي وصامويل شوكويزي النيجيري وفيكتور أوزيمين النيجيري.

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