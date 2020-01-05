حمادة صدقي: صالح جمعة لاعب كبير لكن ليس ضمن حسابات الهلال السوداني

الأحد، 05 يناير 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

صالح جمعة لاعب الأهلي

نفى حمادة صدقي المدير الفني للهلال السوداني نية فريقه ضم صالح جمعة لاعب وسط الأهلي.

وقال صدقي في تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "صالح جمعة لاعب كبير، لكننا نركز على ضم لاعبين محليين ولاعب من مالي".

وأضاف "صالح ليس ضمن حساباتنا في الوقت الحالي".

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وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين جمعة والهلال السوداني، وهو ما نفاه صدقي.

وعن موقف مجموعة الفريق في دوري الأبطال، والتي تضم الأهلي أيضا، قال صدقي: "لا يمكن توقع من سيتأهل".

وشدد "تركيزنا بالكامل منصب على مواجهة النجم الساحلي في السودان، قبل التفكير في مواجهة بلاتينوم أو الأهلي في الجولة الأخيرة".

وأتم "نتمنى الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة، وهذا ما قلته للاعبين".

ويتساوى الهلال السوداني مع الأهلي والنجم الساحلي برصيد ست نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بلا نقاط.

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