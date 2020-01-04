مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: عرض تركي لـ إيريك تراوري

السبت، 04 يناير 2020 - 19:35

كتب : حامد وجدي

إيريك تراوري - عبد الرحمن رمضان - بيراميدز - وادي دجلة

تلقى إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز، عرضا تركيا للانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر مقرب من إيريك تراوري في تصريحات لـFilGoal.com: "نادي ألانياسبور التركي يرغب في ضم اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع".

وأضاف المصدر "لفريق التركي يرغب في دفع 500 ألف دولار لنادي بيراميدز للحصول على اللاعب لمدة 6 أشهر".

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وأتم "وفي حالة قرر النادي ضم اللاعب بصفة نهائية، سيدفع 2 مليون و500 ألف دولار".

نادي ألانياسبور يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن بلدية أسطنبول صاحب المركز الثاني.

إيريك تراوري انضم لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من مصر للمقاصة.

اللاعب البوركينابي صاحب الـ23 عاما شارك في 16 مباراة هذا الموسم بين الدوري والكونفدرالية. سجل فيهم ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

بيراميدز يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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