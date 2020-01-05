مدرب طنطا لـ في الجول: غياب ساسي وحامد يريحنا.. علينا التحلي بالثقة ضد الزمالك

شدد أيمن المزين مدرب طنطا أن فريقه في حاجة إلى الثقة ليقدم مباراة طيبة يوم الأحد أمام ضيفه الزمالك في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الاستفادة من غيابات عديدة في صفوف القلعة البيضاء حين يستضيف زملاء أشرف بنشرقي في ملعب غزل المحلة.

وقال المزين لـFilGoal.com:"مواجهتا الزمالك والأهلي لهما طابع خاص. أكثر ما عملت عليه مع اللاعبين هو التحلي بالثقة، فهي ما ستؤثر كثيرا على النتيجة".

وواصل "طلبت منهم عدم اللعب بخوف وتوتر. لدينا غيابات عديدة، الهجوم بالكامل غير موجود، إسلام فؤاد وميدو جمال وهشام شعبان والحسن ضيوف، كلهم مصابون. وجون أفيري لم تصل بعد بطاقته الدولية".

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واستمر المزين "سنحاول غلق المساحات أمام مفاتيح لعب الزمالك ونلعب على نقاط ضعفهم. غياب فرجاني ساسي وطارق حامد يريحنا بعض الشيء، لاعبان مميزان غيابهما جيد بالنسبة لنا لكن الزمالك لديه البدائل القادرة على تعويضهما ويمتلك هجوما مميزا".

وأردف "سألعب من أجل الفوز، وإن لم أفز علي أن أتجنب الخسارة".

وبسؤاله عن سبب غياب إسلام طارق عن المباراة أجاب المزين "اللاعب طلب فترة راحة بسبب شعوره بالإجهاد".

طالع التشكيل المتوقع للزمالك في المباراة من هنا

ويأمل طنطا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك أملا في تعزيز حظوظه للبقاء في البطولة، فالفريق الذي صعد إلى الدوري الممتاز مطلع الموسم الحالي فاز في لقاء وحيد وخسر 3 فقط في 11 جولة حتى الآن.

بينما يريد الزمالك انتصارا ثانيا على التوالي يعزز ثقة الفريق قبل استضافة زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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