حارس ليفربول: لا نريد الشعور بالراحة أبدا

شدد أدريان حارس ليفربول على أن فريقه لا يريد الشعور بالراحة أبدا مع توالي الانتصارات والتغريد في صدارة الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي و14 نقطة عن مانشستر سيتي، مع مباراة مؤجلة للريدز، قبل 17 جولة من نهاية الموسم.

وتحدث أدريان عن عيد ميلاده الأول مع ليفربول ومواجهة إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد والرغبة في مواصلة النجاح وذلك في حواره مع موقع ليفربول والذي جاء على النحو التالي:-

أدريان، عيد ميلاد سعيد..

شكرا، عمري الآن 33 عاماً وأشعر بأنني في الـ25. أنا بحالة جيدة بدنياً وذهنياً. سعيد بأول عيد ميلاد لي هنا مع الريدز.

كيف تم الاحتفال بعيد ميلادك الأول كلاعب ضمن صفوف ليفربول؟

كأنني وسط أسرتي. الجميع يعلم موعد عيد ميلادك. الأكثر أهمية من خوضنا مباريات كرة القدم، هو أن نكون قريبين من بعضنا البعض.

لكل شخص دور كبير يلعبه. هل هذا يساعدك على اللعب؟

الثقة أهم شيء لدى اللاعبين. عندما يكون اللاعبون واثقين على أرض الملعب يحصدون المزيد من النقاط. عندما يكون الجميع في حالة جيدة ويلعبون بشكل جيد لا يكون هذا مهماً، لكن في اللحظات السيئة نكون في حاجة للثقة. الجميع في الفريق يدعمون بعضهم البعض. أحياناً لا نتمتع بلحظات جيدة، لهذا يكون هذا الأمر مهماً للغاية. العمل الجماعي يظهر أن لاعبي ليفربول مستعدون دائماً لأي شيء.

هل هذا شيء قمت بتطويره خلال تواجدك هنا. أن تكون متاحاً من أجل الأخرين؟

نحن فريق جيد، لدينا عناصر جيدة وشخصيات رائعة. كل شخص هنا له دوره. يعلم الجميع أنه عندما يقرر المدرب أن يعتمد عليك، أنه عليك أن تبذل ما بوسعك. أتيحت لي الفرصة عند إصابة أليسون، وأظهرت أنني مستعداً. عاد أليسون للمشاركة، والآن أنتظر فرصتي مجدداً. فور الاعتماد علي، لا يمكنني سوى المساعدة داخل الملعب.

إلى مدى تتطلع لمواجهة إيفرتون؟

كل من يلعب كرة القدم يدرك مدى عراقة كأس الاتحاد الإنجليزي وأهمية المنافسة فيها. الآن علينا خوض مواجهة قوية ضد منافس كبير، لذلك علينا أن نكون مستعدين بنسبة 100%. إيفرتون سيأتي إلى انفيلد من أجل الفوز بالمباراة.

إذا تم اختيارك للمشاركة أمام إيفرتون، هل ستساعد أي من الشباب الذين قد يحصلون على الفرصة؟

سنرى قرار المدرب يوم الأحد. نحن فريق جيد والجميع مستعدون للمشاركة. العديد من اللاعبين الشباب أُثبتوا مدى استعدادهم للمشاركة وأنهم في حالة جيدة. يحتاج اللاعبون إلى من هم أكثر خبرة لدعمهم ونصحهم. نحن نتدرب كل يوم معاً وواثقون من بعضنا البعض.

أنت شاهد على نموذج ليفربول المذهل من الداخل. ما هي أسباب تكوينه؟

نحن لسنة آلة، بل نحن بشر. الفريق يعمل سوياً منذ سنوات، وبدأ في فعل الكثير من الأشياء الجيدة منذ نهاية الموسم الماضي. الفوز بدوري الأبطال، ساهم في تقوية عقلية الفريق. نحن نعيش الحلم الذي بدأه الجميع منذ سنوات. نحن بحاجة للاستمتاع بما نعيشه. من الواضح أننا نريد الفوز بألقاب أخرى. هناك العديد من البطولات أمامنا، وكل ما علينا فعله هو الكفاح من أجل حسمها. نريد أن نقاتل في كل ما هو مقبل من مباريات.

كان من الملحوظ أن بعد الفوز على شيفيلد يونايتد أن يورجن كلوب وجوردن هندرسون تحدثا عن اعتقادهم بوجود مجال للتحسن؟

نحن بحاجة لدفع بعضنا البعض. نحن نعرف المستوى الذي يمكن تقديمه. تكرار الفوز يمكنه أن يجعلك تشعر بالراحة، وهذا خطر وليس بالجيد. لا نريد الشعور بالراحة أبداً. نريد مواصلة التحسن. نحن على قمة جدول ترتيب الدوري ولكننا نريد توسيع الفارق أكثر. هدفنا تحقيق المزيد من السعادة على أرض الملعب.

أخيراً، كيف يمكنك تلخيص العام الماضي بالنسبة لك؟

بدأ العام الماضي بلحظة صعبة كما يعلم الجميع. كنت مع وست هام وكنت أقضي وقتاً ممتعاً هناك، ثم اضطررت اتخاذ خطوة جديدة في مسيرتي. نحن لاعبو كرة القدم لا نعرف أين سنكون في الموسم المقبل، لذلك علينا التأكد من أننا سعداء بما نقوم به. كان صيفاً به العديد من المفاوضات مع الأندية الإسبانية. أفضل نادٍ اتصل بي من جعلني اتخذ قراري النهائي، ولهذا أنا هنا الآن واستمتع بهذه اللحظة. أنا حقاً سعيد باحتفالي بعيد ميلادي الأول مع عائلة ليفربول. أتمنى مواصلة التحسن في جميع المجالات، وتحقيق المزيد من الألقاب.

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