منافس الزمالك – زيسكو يخسر في الدوري الزامبي قبل السفر إلى القاهرة

السبت، 04 يناير 2020 - 18:22

كتب : محمد عبد العظيم

الزمالك - زيسكو

تلقى فريق زيسكو يونايتد خسارة أمام فوريست رينجرز في آخر مباريات الفريق قبل مواجهة الزمالك.

وخسر زيسكو أمام فوريست رينجرز بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الزامبي.

ولعب زيسكو بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الزمالك دون إراحة أحد من لاعبيه قبل السفر خلال الساعات المقبلة للقاهرة لمواجهة الزمالك.

أخبار متعلقة

ملامح تعادل الزمالك أمام زيسكو – كارتيرون يجد نصف ضالته في زامبيا مؤتمر كارتيرون: عن سبب البدء بـ بنشرقي في الهجوم.. والتعادل "المقبول" ضد زيسكو زادة بعد التعادل مع زيسكو: نقطة خارج الديار = انتصار.. سنفوز عليهم في مصر تعادل مقبول.. الزمالك يصمد أمام زيسكو

و سجل هدف فوريست رينجرز الوحيد، ناجولاكي مبيلنجي في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

خسارة زيسكو لم يستفد منها ملاحقه نابسا ستارز الذي يدربه المدير الفني المصري محمد فتحي بعد أن خسر نابسا من نكانا ريد ديفلز بهدف نظيف، ليظل زيسكو في الصدارة برصيد 31 نقطة بالتساوي مع نابسا ستارز بنفس الرصيد من النقاط ولكن مازال لـ زيسكو 3 مباريات مؤجلة.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطتين.

وتعد المباراة أمام زيسكو في غاية الأهمية للزمالك، حتى يقترب من حجز بطاقة التأهل بعد ان عاد من زامبيا بالتعادل في الجولة الثالثة.

طالع أيضا

مفاجآت في قائمة الزمالك لمباراة طنطا

أخطر دوري في العالم - لماذا ديانج وإيهاب جلال الأفضل في الجولة 11

منافس الأهلي يستغني عن 6 لاعبين

سولشاير يعلق على انتقاد رايولا ليونايتد

أنشيلوتي يحذر من صلاح وماني

دجلة يتجه لإقالة مدربه

في إفريقيا الزمالك زيسكو

نرشح لكم

أخر الأخبار

إبراهيم نور الدين يُدير لقاء طنطا والزمالك.. ومحمد عادل حكما لـ الأهلي ونادي مصر 15 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول ضد برشلونة 20 دقيقة | أوروبا
جناح الإسماعيلي: بيراميدز سيكون بدايتنا لتصحيح المسار في الدوري 37 دقيقة | الدوري المصري
نهاية الأزمة.. باهر المحمدي: الإسماعيلي بيتي.. احترمت قرار الإدارة ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف – إيهاب جلال وقائد المصري يصوتان لـ طارق حامد كأفضل لاعب داخل إفريقيا ساعة | الدوري المصري
بهاء مجدي لـ في الجول: شٌفيت من الإصابة وأصبحت جاهزا للقاء الإنتاج ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك