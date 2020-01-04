منافس الزمالك – زيسكو يخسر في الدوري الزامبي قبل السفر إلى القاهرة

تلقى فريق زيسكو يونايتد خسارة أمام فوريست رينجرز في آخر مباريات الفريق قبل مواجهة الزمالك.

وخسر زيسكو أمام فوريست رينجرز بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الزامبي.

ولعب زيسكو بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الزمالك دون إراحة أحد من لاعبيه قبل السفر خلال الساعات المقبلة للقاهرة لمواجهة الزمالك.

و سجل هدف فوريست رينجرز الوحيد، ناجولاكي مبيلنجي في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

خسارة زيسكو لم يستفد منها ملاحقه نابسا ستارز الذي يدربه المدير الفني المصري محمد فتحي بعد أن خسر نابسا من نكانا ريد ديفلز بهدف نظيف، ليظل زيسكو في الصدارة برصيد 31 نقطة بالتساوي مع نابسا ستارز بنفس الرصيد من النقاط ولكن مازال لـ زيسكو 3 مباريات مؤجلة.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطتين.

وتعد المباراة أمام زيسكو في غاية الأهمية للزمالك، حتى يقترب من حجز بطاقة التأهل بعد ان عاد من زامبيا بالتعادل في الجولة الثالثة.

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