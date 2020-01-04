مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي لم يُقيد كهربا حتى الآن.. وأزمة قد تعطل ذلك

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة عدم تقديم الأهلي حتى اللحظة لعقد محمود عبد المنعم "كهربا" ليتم قيده في قائمة الفريق.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن وصول البطاقة الدولية لكهربا، ومن هنا يحق له المشاركة مع الأهلي، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي. (طالع التفاصيل)

ولكن حتى اللحظة لم يُقيد الأهلي كهربا في قائمته.

وقال مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه: "حتى الآن لم يُقدم الأهلي عقد كهربا ليتم قيد اللاعب".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأهلي قدم صورة من العقد لكي يطلب اتحاد الكرة البطاقة الدولية للاعب، وهو ما حدث بالفعل ووصلت البطاقة، ولكن القيد لم يتم حتى الآن".

وكشف المصدر "عندما يُقدم الأهلي أوراق كهربا، لن يتم قيد اللاعب إلا في حالة سداد النادي لمبلغ قيمته 8 مليون جنيه".

وشرح "الأهلي عليه قيمة مستحقات متأخرة لاتحاد الكرة بقيمة 8 ملايين، تضم نسبة مشاركة بعض اللاعبين ونسب اتحاد الكرة من العقود، ونسبة الـ 3% من عقد كهربا".

وأردف "هذا الأمر يُحل في أقل من ساعة بمجرد تقديم الأهلي لـ"شيكات" مستحقة الدفع، وبعد ذلك نستخرج بطاقة كهربا ويحق له المشاركة بشكل طبيعي".

video:1

وظهر كهربا لأول مرة في قائمة الأهلي بعد انضمامه للفريق قبل أسابيع بعد رحيله عن نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، الذي انضم له دون موافقة الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام نادي مصر في السابعة والنصف مساءً يوم الأحد في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، بينما نادي مصر في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام نادي مصر من هنا

اقرأ أيضا: