قائمة الأهلي - كهربا يظهر لأول مرة لمواجهة نادي مصر.. واستمرار غياب الشحات

السبت، 04 يناير 2020 - 18:04

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

كهربا - الأهلي

انضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لقائمة فريقه لمواجهة نادي مصر في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وظهر كهربا لأول مرة في قائمة فريقه بعد انضمامه للأهلي قبل أسابيع بعد رحيله عن نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

وحتى الآن لم تصل بطاقة كهربا الدولية للأهلي، لكنه انضم لقائمة المباراة تحسبا لوصول البطاقة قبل موعد المواجهة.

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واستمر غياب حسين الشحات للمباراة الثانية عن التوالي بعد مواجهة مصر للمقاصة.

كما عاد جونيور أجايي للظهور في قائمة الأهلي بعد غيابه عن المباراة الماضية للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي التي اختاراها ريني فايلر المدير الفني للفريق كالآتي:

المرمى محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - علي معلول.

الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو – كهربا.

الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - وليد أزارو- صلاح محسن.

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