إبراهيم نور الدين يُدير لقاء طنطا والزمالك.. ومحمد عادل حكما لـ الأهلي ونادي مصر

السبت، 04 يناير 2020 - 21:43

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء طنطا والزمالك للحكم إبراهيم نور الدين.

ويستضيف طنطا نظيره الزمالك في الخامسة مساءً يوم الأحد في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

ويتولى إبراهيم نور الدين مسؤولية الحكم الأول في لقاء طنطا والزمالك ويعاونه شريف عبد الله وهاني خيري، مع تواجد محمد محمود عبد الله كحكم رابع.

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ولم يتول إبراهيم نور الدين إدارة أي لقاء لـ الزمالك هذا الموسم، وكذلك لـ طنطا.

وأدار إبراهيم نور الدين بشكل عام 20 مباراة لـ الزمالك، شهدت انتصار الأخير 13 مرة والتعادل 3 مرات، بينما خسر 4 مرات.

آخر لقاء لـ الزمالك تحت إدارة إبراهيم نور الدين كان أمام الإسماعيلي الموسم الماضي في لقاء انتهى 3-1 للفارس الأبيض.

بينما آخر خسارة لـ الزمالك مع إبراهيم نور الدين كانت أمام الإسماعيلي أيضا ولكن في موسم 2015-16 وانتهى اللقاء بفوز الدراويش 1-0.

أما طنطا، فقد لعب الفريق 4 مباريات تحت صافرة إبراهيم نور الدين، وانتصر مرة وخسر مرتين وتعادل مرة.

المباراة الأخيرة لإبراهيم نور الدين مع طنطا كانت أمام الأهلي في لقاء انتهى 2-1 للأخير في موسم 2017-18.

بينما الانتصار الوحيد لـ طنطا كان أمام الإنتاج الحربي في موسم 2016-17.

الأهلي ونادي مصر

وفي إطار نفس الجولة، يُدير الحكم محمد عادل لقاء الأهلي ونادي مصر.

ويلعب الأهلي أمام نادي مصر في السابعة والنصف مساءً يوم الأحد.

محمد عادل حكم أول ويعاونه أحمد حسام طه ورجب محمد، مع تواجد شريف حسن كحكم رابع.

ولم يدر محمد عادل أي لقاء لـ الأهلي أو نادي مصر هذا الموسم.

ولعب الأهلي 9 مباريات تحت صافرة محمد عادل، ونجح في الانتصار 8 مرات وخسر مرة.

آخر ظهور لـ محمد عادل في لقاء لـ الأهلي كان أمام المقاولون العرب الموسم الماضي، في لقاء انتهى بفوز المارد الأحمر 3-1 وتتويجه رسميا بلقب الدوري.

بينما الخسارة الوحيدة لـ الأهلي كانت أمام نادي بيراميدز بالمسمى القديم "الأسيوطي" في كأس مصر موسم 2017-18.

ولم يدر محمد عادل أي لقاء من قبل لنادي مصر.

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