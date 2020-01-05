النصر بطلا لكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه

الأحد، 05 يناير 2020 - 00:04

كتب : FilGoal

النصر بطلا لكأس السوبر السعودي

توج نادي النصر بطلا لكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على التعاون بركلات الترجيح.

وتعادل النصر مع التعاون بهدف لكل فريق، قبل أن يحسم النصر اللقب بركلات الترجيح، وبنتيجة 5 مقابل أربعة.

لياندري تاوامبا تقدم لنادي التعاون في الدقيقة الـ18، قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة الـ33 ويشارك منصور المولد بدلا منه.

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وفي شوط المباراة الثاني، أدرك النصر هدف التعادل في الدقيقة الـ58 عن طريق عبد الرزاق حمد الله، لينتهي اللقاء بالتعادل ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرة.

وفي ركلات الترجيح، أهدر نور الدين أمرابط للنصر، فيما أهدر ريكاردو ماتشادو، وطلال العبسي للتعاون، ليذهب اللقب لنادي النصر لأول مرة في تاريخه بعدما خسر اللقب مرتين من قبل من أصل سبع مرات خاض فيهم السوبر.

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