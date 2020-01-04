تفاصيل مكالمة عبد الحفيظ مع سعد سمير قبل رفع اسمه من قائمة الفريق

السبت، 04 يناير 2020 - 19:29

كتب : حسام نور الدين

مؤتمر سعد سمير

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على إجراء اتصال هاتفي مع سعد سمير مدافع الفريق قبل رفع اسمه من القائمة المحلية.

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن عبد الحفيظ حرص على الاتصال بسعد سمير وأكد له على تقدير النادي لجهوده وانضباطه وسلوكه المميز، وجاء رد اللاعب أكثر إيجابية مؤكدا أنه لا يشغله التواجد في القائمة بقدر ما يهمه تحقيق الألقاب.

وأشاد مدير الكرة في الأهلي برد فعل اللاعب مشيرا إلى أن الفريق ينتظر عودته من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

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وأعلن الأهلي قيد محمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة الفريق بدلا من سعد سمير المصاب.

وتعرض سعد سمير مؤخرا لإصابة بقطع في وتر أكيليس ليغيب لنهاية الموسم.

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