الأهلي يعلن وصول بطاقة كهربا الدولية.. ورقم قميص اللاعب

السبت، 04 يناير 2020 - 18:16

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

الأهلي - كهربا

أعلن النادي الأهلي وصول بطاقة محمود عبد المنعم "كهربا" الدولية، ليصبح اللاعب متاحا للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة.

وانضم كهربا للأهلي قبل أسابيع بعد رحيله عن نادي ديسبوتيفو أفيش البرتغالي. وظهر لأول مرة في قائمة فريقه لمواجهة نادي مصر في الجولة الـ12 للدوري.

ومن المقرر أن يرتدي كهربا القميص رقم 26 مع الأهلي في المسابقات المحلية.

أخبار متعلقة

قائمة الأهلي - كهربا يظهر لأول مرة لمواجهة نادي مصر.. واستمرار غياب الشحات عبد الحفيظ: كهربا في قائمة الأهلي أمام نادي مصر الأهلي لـ في الجول: لن نسافر زيمبابوي بطائرة خاصة.. وتم استخراج تأشيرة كهربا عبد الحفيظ لـ في الجول: تواصلنا مع إدارة أفيش بشأن بطاقة كهربا.. لا توجد أزمة في قيده

وتم قيد كهربا في قائمة الأهلي بدلا من المدافع سعد سمير الذي تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس وتأكد غيابه لنهاية الموسم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للأهلي أعلن استخراج تأشيرة السفر إلى زيمبابوي لكهربا ليرافق بعثة الفريق إلى هناك لمواجهة بلاتينيوم.

ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم يوم 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

طالع أيضا

مفاجآت في قائمة الزمالك لمباراة طنطا

أخطر دوري في العالم - لماذا ديانج وإيهاب جلال الأفضل في الجولة 11

منافس الأهلي يستغني عن 6 لاعبين

سولشاير يعلق على انتقاد رايولا ليونايتد

أنشيلوتي يحذر من صلاح وماني

دجلة يتجه لإقالة مدربه

الأهلي كهربا الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

برأس فاران وقفاز كورتوا.. ريال مدريد يحسم الدربي بثلاثية في خيتافي دقيقة | أوروبا
منافس الزمالك – زيسكو يخسر في الدوري الزامبي قبل السفر إلى القاهرة 42 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يعلن وصول بطاقة كهربا الدولية.. ورقم قميص اللاعب 48 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - كهربا يظهر لأول مرة لمواجهة نادي مصر.. واستمرار غياب الشحات ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – سيراميكا بطلا للشتاء.. والنجوم ينتصر في مباراة عيد عبد الملك الأولى ساعة | مصر
بهدف صناعة صاحب الـ17 عاما إلى ذو الـ40 عاما.. روشديل يجبر نيوكاسل على الإعادة في الكأس ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك