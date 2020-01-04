الأهلي يعلن وصول بطاقة كهربا الدولية.. ورقم قميص اللاعب

أعلن النادي الأهلي وصول بطاقة محمود عبد المنعم "كهربا" الدولية، ليصبح اللاعب متاحا للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة.

وانضم كهربا للأهلي قبل أسابيع بعد رحيله عن نادي ديسبوتيفو أفيش البرتغالي. وظهر لأول مرة في قائمة فريقه لمواجهة نادي مصر في الجولة الـ12 للدوري.

ومن المقرر أن يرتدي كهربا القميص رقم 26 مع الأهلي في المسابقات المحلية.

وتم قيد كهربا في قائمة الأهلي بدلا من المدافع سعد سمير الذي تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس وتأكد غيابه لنهاية الموسم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للأهلي أعلن استخراج تأشيرة السفر إلى زيمبابوي لكهربا ليرافق بعثة الفريق إلى هناك لمواجهة بلاتينيوم.

ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم يوم 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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