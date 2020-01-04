خبر في الجول – سموحة يريد مهاجم أسوان.. والنادي يطلب 10 ملايين

السبت، 04 يناير 2020 - 19:10

كتب : أحمد شاكر

أحمد عيد - محمد الصباحي - أسوان - الزمالك

يرغب نادي سموحة في ضم مهاجم أسوان، وتقدم بعرض رسمي للفريق لضمه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي سموحة تقدم بعرض لنادي أسوان لضم محمد الصباحي مهاجم الفريق.

حسام حسن المدير الفني لسموحة يرغب في تدعيم الخط الامامي لسموحة، ويرى في الصباحي حل جيد.

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مدرب سموحة تحدث مع الصباحي، وحصل على موافقته باللعب للفريق السكندري بشرط موافقة ناديه.

من جهة أخرى، وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي أسوان اشترط الحصول على 10 ملايين جنيه للاستغناء عن اللاعب.

وتحاول إدارة سموحة حاليا التفاوض مع أسوان لتقليل المبلغ المطلوب نظير التخلي عن اللاعب.

محمد الصباحي انضم لصفوف أسوان خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، ويتبقى له موسمين ونصف في عقده.

صاحب الـ25 عاما شارك في 11 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم هدفين.

ويحتل أسوان حاليا المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

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