أخطر دوري في العالم - لماذا ديانج وإيهاب جلال الأفضل في الجولة 11

استمر قطار الأهلي بلا توقف، إيهاب جلال يفوز في الثواني الأخيرة، الزمالك يعود للانتصارات، ومعاناة وادي دجلة تتواصل.

أهلا بكم في حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم.

أمير عبد الحليم يصحبكم في رحلة مع ما أبرز ما جاء في الجولة 11 للدوري المصري، والتي شهدت اعتراضات كثيرة على قرارات الحكام.

لماذا أليو ديانج أفضل لاعب؟ ولماذا إيهاب جلال هو مدرب الجولة؟

شاهد الحلقة..

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