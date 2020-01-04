في الدرجة الثانية - أحمد كشري يخلف نبيل محمود في تدريب سوهاج

صرح نشأت العريس رئيس نادي سوهاج أنه تم الاتفاق مع أحمد كشري لتولي مهمة الفريق الفنية خلفا لـ نبيل محمود.

رئيس نادي سوهاج قال لـ FilGoal.com: "أحمد كشري سيحضر إلى سوهاج غدا أو يوم الإثنين لقيادة تدريبات الفريق ويعاونه أحمد رجب مدرب عام وشريف شعبان مديرا للكرة".

وتابع "لدينا علم بأنه جهاز متكامل لقد نافسوا العام الماضي مع الترسانة على التأهل، مهمتنا تيسير الأجواء للمدير الفني لكي نحقق نتائج إيجابية".

وأتم عن صفقات الفريق الشتوية "لدينا مقعدا في القائمة ونرغب في التعاقد مع مهاجم".

ويحتل سوهاج المركز العاشر بمجموعة الصعيد برصيد 12 نقطة.

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