تقرير: ميلان يواصل مفاوضاته لضم مدافع برشلونة

يواصل نادي ميلان الإيطالي مفاوضاته لضم الفرنسي جان كلير توديبو مدافع برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأمل الروسونيري ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن ريكي ماسارا المدير الرياضي لميلان سافر إلى إسبانيا للقاء المدافع الشاب ومسؤولي الفريق الكتالوني.

وأضاف التقرير أن ماسارا سيُجرى لقاءات أخرى مع وكيل اللاعب من أجل تسهيل مهمة انتقال اللاعب وإقناع إدارة برشلونة.

وما يعطل الصفقة هو رغبة برشلونة في وضع بند إعادة شراء اللاعب حال تألقه مع ميلان وهو ما يرفضه الفريق الإيطالي.

الفرنسي الذي انضم لبرشلونة يناير الماضي شارك في 3 مباريات فقط الموسم الجاري مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

ويحاول ميلان تقوية خط دفاعه والذي يضم كل من أليسيو رومانيولي وماتيو موساكيو وماتيا كالدارا العائد من الإصابة طويلة أبعدته عن المشاركة ما يقارب موسم ونصف.

طالع أيضا

طالع مواعيد مباريات السبت الكروي

تقرير يكشف وجهة إريكسن

جونياس ينتقد محللي مباريات الدوري

وفاة لاعب جانجون في حادث سير

طارق يحيى يشيد بدجلة

الجنايني يعد الجمهور المصري بمفاجآت