سولشاير معلقا على ما قاله رايولا: كلامي ليس له.. وإنما لـ بوجبا

السبت، 04 يناير 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

سولشاير - بوجبا

رفض أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الرد على انتقاد مينو رايولا للنادي الإنجليزي، مشيرا إلى أن الأمر يخص الفريق ولاعبه بول بوجبا ولا علاقة للوكيل بذلك.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ووجه رايولا نقدا شديدا ليونايتد متهما إياه بـ"إفساد اللاعبين" وأن موكله، بوجبا، في حاجة إلى فريق مثل يوفنتوس. (التفاصيل)

وعلق سولشاير على الأمر قائلا في تصريحات صحفية:"لا يجب أن يتحدث وكلاء عن أندية. أستطيع التحدث عن الأمر مع بول. لا أعتقد أنني يجب أن أرد على وكلاء يتكلمون عنا. لكن بول لاعبنا والوكلاء يختارهم اللاعبون وليس العكس".

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ورفض النرويجي الإجابة ما إذا كان أبدى لبوجبا استياءه من تصريحات رايولا، مشيرا "ما نتحدث عنه أنا وبول ليس مطلوبا مني أن أكشفه لكم".

ويعاني بوجبا من إصابة ستبعده لما يقرب من 4 أسابيع وشدد سولشاير أن اللاعب متمسك بفريق الشياطين الحمر قائلا:"بول ملتزم جدا من أجل العودة ليلعب جيدا معنا، أعتقد أن رده يجب أن يكون حين يرجع إلى الملعب. إنه لاعب ممتاز، افتقدناه جدا في أوقات كثيرة بالموسم الحالي، لكن اللاعبين قدموا عملا رائعا بدونه".

وأوضح رايولا أن بوجبا سيستمر على الأقل مع يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي. (التفاصيل)

وكان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن يونايتد في الصيف الماضي، وقد تنتهي رحلته مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

وأندية عديدة مهتمة بالتعاقد مع أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد، أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس.

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