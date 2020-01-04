رسميا - فان برونكهورست يخوض تجربة فنية جديدة في الصين

السبت، 04 يناير 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

جيوفاني فان برونكهورست - المدير الفني لفريق جوانزو أر أف

أعلن نادي جوانزو أر أف الصيني تعيين الهولندي جيوفاني فان برونكهورست مديرا فنيا للفريق خلفا للصربي دراجان ستويكوفيتش.

برونكهورست لاعب برشلونة ومنتخب هولندا السابق سيخوض تجربته الثانية تدريبيا والأولى بعيدا عن نادي فينورد الهولندي.

وسبق للمدير الفني البالغ 44 عاما أن قاد فينورد للفوز بـ 5 ألقاب محلية، أبرزها لقب الدوري الهولندي 2016-17، ولقبين للسوبر ومثلهما للكأس.

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ويضم الفريق الصيني في صفوفه البرازيلي ريناتينيو ولاعب الوسط البلجيكي موسى ديمبيلي.

ولم يعلن النادي الصيني مدة التعاقد أو راتب المدير الفني الهولندي.

المدير الفني الصربي رحل عن تدريب الفريق بالتراضي بعد قضاءه 5 مواسم على رأس الإدارة الفنية إذ كان يتواجد ضمن أكثر 10 المدربين تقاضيا للرواتب في العالم.

ولم يحصد ستويكوفيتش أي لقب طوال مواسمه الـ 5 في الدوري الصيني رغم حصوله على راتب يصل إلى 7.1 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وأنهى جوانزو أر أف الموسم الماضي في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري السوبر الصيني.

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