في الدرجة الثانية – "بيبو" الجونة إلى الألومنيوم

أتم نادي الألومنيوم تعاقده مع مهاجم الجونة السابق إبراهيم عبد العزيز "بيبو" على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

إبراهيم عبد العزيز الشهير بـ"زيزو" صاحب الـ 23 عاما اجتاز الكشف الطبي، قبل أن يوقع على عقود انضمامه للفريق في حضور صلاح صالح مدير الكرة في الألومنيوم، وكذلك سيد قاسم المدير الإداري للنادي.

وتحدث ياسر الكناني المدير الفني للألومنيوم عن الصفقة قائلا: "كنا نرغب منذ بداية الموسم في التعاقد مع زيزو ولكن الجونة رفض ذلك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "زيزو يشارك كمهاجم ولاعب وسط هجومي ويمتلك خبرات كبيرة في الدرجة الثانية".

وأتم "اللاعب سبق له المشاركة مع نادي قنا".

ويحتل الألومنيوم المركز الثالث على سلم ترتيب دوري الدرجة الثانية (مجموعة الصعيد) برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.

ويبتعد الألومنيوم عن المتصدر البنك الأهلي بفارق نقطتين فقط.

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