إشبيلية يُفرط في التساوي مع ريال مدريد بالتعادل مع بلباو

فرط إشبيلية في التساوي مع ريال مدريد في عدد النقاط في الدوري الإسباني بالتعادل مع ضيفه أتليتك بلباو اليوم الجمعة إيجابيا بهدف لمثله.

واستضاف إشبيلية منافسه بلباو في ملعبه رامون سانشيز بيزخوان في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

افتتح أندير كابا أهداف اللقاء لصالح بلباو في الدقيقة 15.

وأدرك أوناي نونيز التعادل لإشبيلية بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60.

وإن كان انتصر إشبيلية فكان سيصل للنقطة 37 ويتساوى مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

لكنه اكتفى بالتعادل ليصل رصيده إلى 35 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق نقطتين عن ريال مدريد، وثلاث نقاط عن ملاحقه أتليتكو مدريد.

أما بلباو فوصل للنقطة 29 ويحتل المركز السابع بفارق نقطة عن خيتافي صاحب المركز السادس والذي يؤهل صاحبه للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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