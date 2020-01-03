إشبيلية يُفرط في التساوي مع ريال مدريد بالتعادل مع بلباو

الجمعة، 03 يناير 2020 - 23:56

كتب : FilGoal

إشبيلية - ريال سوسيداد

فرط إشبيلية في التساوي مع ريال مدريد في عدد النقاط في الدوري الإسباني بالتعادل مع ضيفه أتليتك بلباو اليوم الجمعة إيجابيا بهدف لمثله.

واستضاف إشبيلية منافسه بلباو في ملعبه رامون سانشيز بيزخوان في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

افتتح أندير كابا أهداف اللقاء لصالح بلباو في الدقيقة 15.

أخبار متعلقة

تقرير دنماركي: السباق حُسم.. إريكسن إلى إنتر بعد 24 ساعة فقط.. إبراهيموفيتش يسجل ويصنع في انتصار ودي عريض لـ ميلان بعد رحلة أسطورية استمرت 16 عاما.. كاسوسلا يرحل عن مازيمبي

وأدرك أوناي نونيز التعادل لإشبيلية بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60.

وإن كان انتصر إشبيلية فكان سيصل للنقطة 37 ويتساوى مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

لكنه اكتفى بالتعادل ليصل رصيده إلى 35 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق نقطتين عن ريال مدريد، وثلاث نقاط عن ملاحقه أتليتكو مدريد.

أما بلباو فوصل للنقطة 29 ويحتل المركز السابع بفارق نقطة عن خيتافي صاحب المركز السادس والذي يؤهل صاحبه للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

طالع أيضا

هل يتعاقد الأهلي مع مهاجم الصفاقسي؟

هدف الأهلي - الكشف عن مصير إليكي في سويسرا

تعرف على أبرز 50 موهبة في أمريكا الجنوبية

ماذا حدث في مران الزمالك؟

ماذا دار في مران الأهلي؟

بيان رسمي من سموحة عن "أزمة التحكيم"

إشبيلية أتليتك بلباو

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الدرجة الثانية – "بيبو" الجونة إلى الألومنيوم 9 ساعة | مصر
مواعيد مباريات السبت 4-1-2020 والقنوات الناقلة.. برشلونة.. وريال مدريد 10 ساعة | أوروبا
إشبيلية يُفرط في التساوي مع ريال مدريد بالتعادل مع بلباو 10 ساعة | أوروبا
تقرير دنماركي: السباق حُسم.. إريكسن إلى إنتر 10 ساعة | أوروبا
تاكيس: لا أفكر في الاستقالة.. ولنرى ماذا سيفعل المحللون إذا دربوا أي فريق 11 ساعة | الدوري المصري
وفاة لاعب جانجان الفرنسي في حادث سير 11 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك