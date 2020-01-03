منافس الأهلي - النجم الساحلي يعلن جاهزية سليماني كوليبالي للمشاركة

أصبح سليماني كوليبالي المهاجم الإيفواري لنادي النجم الساحلي، جاهزا للمشاركة مع الفريق في مبارياته المقبلة.

وأعلن النجم الساحلي جاهزية سليماني كوليبالي للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة بعد وصول بطاقته الدولية منذ قليل.

وكان سليماني كوليبالي قد انضم للنجم في الصيف الماضي ولم يستطع النادي قيده في قائمته بسبب أزمة هروبه من النادي الأهلي حتى تم حل الأزمة والاتفاق بين الناديين على سداد غرامة الفيفا على النادي التونسي والتي تقدر مبلغ مليون و400 ألف دولار على دفعات.

و يحق لـ سليماني كوليبالي المشاركة مع النجم الساحلي بداية من غد السبت في مباراة الإفريقي ضمن مباريات الدوري التونسي.

وكان كوليبالي قد تعرض للإصابة في الركبة وتعافى منها وانتظم في تدريبات الفريق في شهر نوفمبر.

وصول بطاقة كوليبالي يتيح للنجم الساحلي فرصة قيد اللاعب في قائمته الإفريقية، مما يعني أنه قد يواجه الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

ويتواجد النجم الساحلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، رفقة فرق الأهلي، والهلال، وبلاتينوم.

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الهلال في أم درمان يوم 11 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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