مؤتمر إبراهيموفيتش: لن استمر إن لم أنجح.. ولن ألعب مثلما كنت قبل 10 سنوات

أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بدأ التحدي مع ميلان في النصف الثاني من الموسم وقال إنه انضم لمساعدة الفريق على التحدي وإذ لم ينجح في تقديم ما جاء من أجله لن يستمر.

زلاتان أجرى الفحص الطبي أمس ومن ثم وقع على عقود انضمامه للنادي اللومباردي في تجربته الثانية بقميص الروسونيري (طالع التفاصيل).

إبراهيموفيتش قال في المؤتمر الصحفي عقب تقديمه الرسمي: " أنا في قمة السعادة، التوقيع لميلان في عمر 38 أمر نادر ويظهر أنه لدي ما أقدمه للفريق. أنا ممتن لثقة النادي. لست هنا من أجل تشجيع الآخرين ولكنني هنا لأجل العمل بقوة وتقديم الأفضل من أجل ميلان".

وتابع "بعد 6 أشهر إذا لم أنجح في تقديم ما جئت من أجله لن استمر. أتيت للمساعدة في تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب".

وواصل "إذا أردت القيام بكل شيء بمفردي لن ألعب لعبة جماعية ككرة القدم. اللعب كجزء من الفريق أمر رائع، أحب أن أسجل الأهداف وصناعة الأهداف، أحب مساعدة زملائي على تقديم الأفضل".

وعن العودة إلى ميلان مرة أخرى "عندما تمتلك علاقة طيبة مع النادي، الإدارة والجماهير تكون الأمور أسهل. لست هنا لأنني إبراهيموفيتش، أنا هنا مثلي كمثل أي لاعب. أنا هنا لمساعدة الفريق على التحسن، وتقديم الأفضل وعلى أن أبدأ من الصفر. هذا التحدي يمنحني الكثير من الأدرينالين".

وأضاف عن رحيله عن النادي في 2012 "تلقيت العديد من العروض ولكنني قلت شكرا أريد تحدي كبير. أتطلع لتجربة مليئة بالأدرينالين. لم يكن قراري صعبا. أخر مرة كنت هنا لم أود المغادرة ولكنني غادرت بسبب التحديات المالية، لو كان الأمر بيدي لبقيت".

وأردف "كبرياء نادي ميلان لا يمكن رفضه، هذا النادي يمتلك تاريخ حافل وعظيم".

واستدرك الحديث "أنا واثق مما أقوم به، أنا أكثر خبرة ومؤمن بنفسي، أعرف ما عليّ القيام به وما عليّ تركه. أعرف ما يمكنني تقديمه من أجل مصلحة الفريق ومن أجل تحقيق الأفضل لميلان".

وأكمل " ميلان اسم كبير للغاية، لا يمكنك التعبير عنه بكلمات، أينما تكون حول العالم يكفي أن تقول ميلان".

وعن المعدل العمري الصغير للاعبي الروسونيري قال: "لدي طفلان وأعرف كم هو صعب تنشئة الصغار، أعرف أن زملائي في الفريق شباب صغير ولكن في النهاية الجميع يعرف من هو زلاتان. كيف يلعب وكيف يتدرب. ما حدث قد حدث وليس هناك أي طريق أخر للوصول لأهدافنا غير العمل بقوة وجدية".

وعن مواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس "من الجيد رؤية كريستيانو في إيطاليا. سنرى ما سيحدث".

رونالدو قد قال سابقا: هل هناك من يلعب مثلي وهو في الـ 34 عاما، (طالع التفاصيل) ويبدو أننا سنرى مواجهة شرسة بين الثنائي في النصف الثاني من الموسم.

وأضاف السويدي "لن ألعب مثلما كنت قبل 10 سنوات، هذا مستحيل ولكن اللاعب الذكي يعرف كيف يتأقلم، يمكنك توزيع جهدك خلال المباراة بطريقة صحيحة".

وأتم "هناك أهداف للفريق ولي شخصيا، الفريق يريد أن يحسن موقعه في الجدول. بالنسبة لي أريد أن استمتع، اود مساعدة زملائي والشعور بالأجواء في كل لحظة. إنه شعور خاص جدا أن تلعب أمام جماهير السان سيرو"

إبراهيموفيتش سيكون على موعد مع ظهور أول بقميص ميلان في السادس من يناير أمام سامبدوريا في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

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